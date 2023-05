Of je nu een kort kapsel hebt, een bob of lang haar, de ballet core stijl kan iedereen hebben. Kijk het af van de catwalk van Miu Miu.

Met deze ballet core kapsels kan iedereen wel iets. Foto Charlotte Mesman

Net zoals in de haartrends voor lente zomer 2023 zagen we op de catwalk van Miu Miu alle haarlengtes langskomen: van pixie cuts tot bob kapsels tot lang haar. De gemene deler in de haarstyling was: glad haar met een zijscheiding dat uit het gezicht was gestyled. De all-over look is ballet core, die klassieke balletstijl die op dit moment zo in de mode is. We lopen je er even doorheen.

Korte kapsels en pixie cuts

Met deze ballet core kapsels kan iedereen wel iets. Photo courtesy of Miu Miu

De korte kapsels en pixie cuts waren met een haarproduct glad om het hoofd gelegd. Laagjes en lengteverschillen worden hierdoor minder zichtbaar en je stylet al het volume uit je haar weg. Breng het haar opzij – als de korte lengte het toelaat in een zijscheiding – voor een moderne look. Deze look is ideaal om eens wat anders met je korte kapsel te doen.

Halflang haar

Met deze ballet core kapsels kan iedereen wel iets. Photo courtesy of Miu Miu

Ook de bob en lob kapsels waren steil en glad geföhnd. Om deze hair look na te doen, maak je een lage, scherpe zijscheiding. Maak je haar steil met een steiltang of föhn en leg het met een fijne kam strak rond je hoofd met een haarproduct. Doe je haar achter je oren voor een frisse en moderne touch. Deze hair look is ideaal voor bad hair days maar ook voor party’s of andere feestelijke gelegenheden die om een glamour twist vragen.

Lang haar in een lage paardenstaart

Met deze ballet core kapsels kan iedereen wel iets. Foto Charlotte Mesman

Ook de kapsels voor lang haar zijn chic en sleek. De ballet mood komt hier het best tot uiting. Weer is je uitgangspunt een scherpe, lage zijscheiding. Breng je haar met een fijne kam en een haarproduct netjes en glad naar achteren en zet het met een simpel elastiekje in je nek vast. Laat de lange kant van je haar niet over je voorhoofd vallen maar breng het langs je haarlijn opzij.

Met deze ballet core kapsels kan iedereen wel iets. Foto Charlotte Mesman

Nu heb je alleen nog een eenvoudige haarband nodig: een ballethaarband of van die haarbandjes die je bij iedere drogisterij wel kunt kopen. Haal de haarband onder je paardenstaart door, doe hem achter je oren en plaats hem van voren op je haarlijn zodat de band je gezicht als het ware omlijst.

N.B. Dit soort bandjes kun je natuurlijk ook in een halflang of kort kapsel verwerken. Hiermee geef je kortere kapsels een extra ballet core twist mee.

Ballet core

Zoals je ziet, zijn deze kapsels allemaal heel gemakkelijk na te doen. Je creëert er supercoole en up-to-date hair looks mee. Als je wilt, kun je nog een stap verder zetten en een wet look gel gebruiken. Het ligt er maar aan wat voor een finish je je haar mee wilt geven. Met een wet look maak je een statement; een softe finish zoals bij Miu Miu geeft een verfijnde uitstraling en staat gewoon heel… ballet core.

Klik hier voor haartrends voor de heren op ADVERSUS