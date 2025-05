Volgens de nageltrends voor zomer 2025 je voor ultravrouwelijke lange nagels met een statement kleur of voor no make-up make-up nagels.

Nageltrends voor zomer 2025: lang en sexy of minimalistisch. Foto Charlotte Mesman

Laat me je nagels zien en we vertellen je wie je bent. Oké, zo eenvoudig is het niet. Maar je nagels vertellen wel iets over je mood van het moment. De nageltrends voor zomer 2025 bieden je daar alle gelegenheid toe. De stijlen lopen uiteen van minimalistisch tot lang en sexy. Dit jaar draait het om kleur, vorm, speelse details en vooral: jezelf laten zien. Of je nu houdt van opvallend of ingetogen en elegant, er is voor ieder wat wils. Hier is een overzicht van de leukste nageltrends voor zomer 2025.

De nagellak kleuren voor zomer 2025

Felrood voor een supervrouwelijke look

Rood is altijd een klassieker, maar deze zomer zien we vooral felle roodtinten. Perfect voor een dagje strand of een avondje uit. Ga voor een glanzende finish als je van een geraffineerde look houdt, of kies mat voor een stoere twist. Rood is tijdloos en geeft je meteen een zelfverzekerde, supervrouwelijke vibe.

Metallic magie

Wil je iets met een beetje glamour? Metallic nagels zijn dé trend. Denk aan chroom, zilver en rokerig bruinmetallic. Ze glanzen prachtig in het zonlicht en geven je een futuristische, feestelijke uitstraling. Je kunt je nagels in z’n geheel in deze metallic tinten lakken of kiezen voor een klein accentje op een natuurlijke nagel voor een minimalistische touch.

French manicure of een variant daarop

De klassieke French manicure krijgt een vrolijke update met “skittle tips”: elke nagel een andere kleur! Van pastel tot neon, mix en match voor een speelse, creatieve look. Ook grote, kleurrijke tips met 3D-effecten zijn helemaal in. Zo geef je een frisse draai aan een tijdloze favoriet. Maar natuurlijk mag je ook nog steeds met de klassieke French op de proppen komen. Chiquer kan niet!

Subtiel en stijlvol

Nageltrends voor zomer 2025: lang en sexy of minimalistisch. Foto Charlotte Mesman

Minimalistische nail art

Voor wie het liever rustig houdt, is minimalistische nail art perfect. Denk hierbij aan make-up no make-up manicures waarbij je kiest voor doorzichtige zachtroze nagellak die je eigen natuurlijke nagels verfraait. Ook soap nails met de frisse finish van een stuk natte zeep passen in de minimalistische clean girl esthetiek. Ga voor lakjes met een glanzende, soapy finish. Vanzelfsprekend moeten je nagels perfect gemanicuurd zijn. Een wat kortere nagel past goed in dit frisse plaatje.

Nieuwe kleuren om verliefd op te worden

Botergeel: een romige of crèmeachtige zachtgele pastel die is geïnspireerd door de buttercream modekleur voor zomer 2025, ideaal voor een zonnige look.

een romige of crèmeachtige zachtgele pastel die is geïnspireerd door de buttercream modekleur voor zomer 2025, ideaal voor een zonnige look. Groen: van gifgroen tot pistache, van limoen tot munt, groene nagellak is hip.

van gifgroen tot pistache, van limoen tot munt, groene nagellak is hip. Mocha mousse: ook deze kleur is geïnspireerd door de mode (het is dé kleur van het jaar 2025). Warme, zachte bruintinten doen het mooi bij zongekuste handen.

ook deze kleur is geïnspireerd door de mode (het is dé kleur van het jaar 2025). Warme, zachte bruintinten doen het mooi bij zongekuste handen. Fruitige nail art designs: aardbeien, kersen en citrusprints geven een vrolijke, zomerse touch.

aardbeien, kersen en citrusprints geven een vrolijke, zomerse touch. Milk nails: ook deze nageltrend doet nog mee – ga voor een transparant witte lak die aan melk doet denken – voor een frisse, schone uitstraling, perfect voor een minimalistische look.

Nagelvormen en lengtes: van elegant tot natuurlijk

Lange ovale nagels

Deze vorm is super elegant en vrouwelijk. Lange ovale nagels verlengen je vingers en zijn perfect voor zowel opvallende kleuren als subtiele designs. Ideaal als je houdt van een classy look.

No make-up make-up nagels

Kort, verzorgd en met een natuurlijke nagellak. Deze trend draait om het omarmen van je eigen natuurlijke nagels met een glanzende, transparante lak. Het is de ultieme no-fuss look die toch superchic is. Perfect voor wie van een minimalistische stijl houdt maar wel up-to-date voor de dag wil komen.

Waarom deze trends zo goed passen bij zomer 2025

De nageltrends van zomer 2025 zijn een perfecte mix van durf en eenvoud. Al naar gelang de gelegenheid en je mood kun je kiezen tussen knallende kleuren en subtiele details. Daarnaast nodigen de nieuwe kleuren en vormen uit om te experimenteren en je eigen stijl te vinden. Zo wordt je manicure niet alleen een beautystatement, maar ook een vrolijke en fashionable uiting van wie jij bent.

Tips voor jouw zomermanicure

