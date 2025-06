Blouses voor zomer 2025. Eén blouse, tien looks. Foto Charlotte Mesman

Blouses zijn helemaal terug deze zomer, en ze zijn verfijnder dan ooit. Voor zomer 2025 zijn blouses niet zomaar basics die je onder een jasje of zomertrui draagt, maar echte eyecatchers met een glamour vibe. Of je nu gaat voor een casual dagje, een chique werkoutfit of een stijlvolle avondlook, er is altijd een blouse die precies bij je past.

De trends: van bohémien tot sculpturaal

Deze zomer zien we blouses in allerlei stijlen, van romantisch bohémien tot elegant en sculpturaal. Denk aan:

Bohémien: luchtige stoffen, kant, ruches en volumineuze mouwen zorgen voor een dromerige, vintage vibe.

luchtige stoffen, kant, ruches en volumineuze mouwen zorgen voor een dromerige, vintage vibe. Elegant: glanzende stoffen als satijn en zijde en subtiele details zoals een laag uitgesneden hals of draperieën maken deze blouses perfect voor een verfijnde look.

glanzende stoffen als satijn en zijde en subtiele details zoals een laag uitgesneden hals of draperieën maken deze blouses perfect voor een verfijnde look. Sculpturaal: opvallende vormen en volumes à la Gianfranco Ferré van toen geven deze blouses een moderne, architectonische uitstraling.

opvallende vormen en volumes à la Gianfranco Ferré van toen geven deze blouses een moderne, architectonische uitstraling. Met versieringen: borduursels, bloemenapplicaties en metallic accenten maken van een blouse een kunstwerk of simpelweg vrolijke bloemenprints.

Eén blouse, tien looks

Het mooiste aan deze blouses? Je kunt ze op allerlei manieren dragen. Combineer ze met jeans voor een relaxte look, met een nette broek voor op kantoor of met een rok voor een vrouwelijke touch. Met één blouse creëer je moeiteloos verschillende outfits voor allerlei gelegenheden. Anders dan een jurk vergt een blouse wel enige creativiteit! Trek er tijd voor uit om looks samen te stellen. We dagen je uit om met een item tien setjes in verschillende moods bij elkaar te halen!

Streetstyle inspiratie van Fashion Weeks

Tijdens de Fashion Weeks van afgelopen februari maart zagen we blouses volop terug in de straatmode. Hier een paar looks die je meteen wilt kopiëren of waar je inspiratie van wilt opdoen:

1. Glamour look in sheer wit met zilveren details

Blouses voor zomer 2025. Eén blouse, tien looks. Foto Charlotte Mesman

Een transparante witte blouse met bloemen waarin zilveren accenten schitteren, gecombineerd met oversized crèmekleurige broek. Meerdere zilveren riemen accentueren de taille en een zilverkleurige tas maakt de look af. Deze outfit straalt luxe uit zonder te overdrijven — perfect voor een glamoureuze dag of avond.

2. Botergeel met roesjes-sjaal

Blouses voor zomer 2025. Eén blouse, tien looks. Foto Charlotte Mesman

Dé kleur van het moment is botergeel, en deze blouse met een bijbehorende sjaal en speelse ruches laat zien waarom. Draag ‘m met een simpele jeans voor een frisse, stijlvolle look die zowel casual als chic is.

3. Vrouwelijk en modern: tanktop met pofmouwen en kant

Blouses voor zomer 2025. Eén blouse, tien looks. Foto Charlotte Mesman

Een tanktop met doorschijnende, pofmouwen en fijne kantdetails op schouders en hals is supercool op een witte spijkerbroek. Goudkleurige accessoires zoals een lange ketting met parels en goudkleurige franjes en een goudkleurige tas maken het geheel af. Deze look is vrouwelijk, modern en perfect voor een zonnige dag.

4. Boho chic

Blouses voor zomer 2025. Eén blouse, tien looks. Foto Charlotte Mesman

Draag een romantische blouse met volumineuze mouwen, kant en ruches op een spijkerbroek voor een romantische look. Accessoires in warm tan leer, zoals clogs, een halvemaanvormige tas en een opvallende ketting met gouden bedels, maken het plaatje compleet. Deze look schreeuwt ‘boho-chic’ en is ideaal voor een relaxte zomerdag.

