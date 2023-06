Huidverzorgingstips. Zo bereid je je huid voor op de zon

De zomer staat voor de deur en er wachten ons lange, lome dagen onder de zon. Zorg er wel voor dat je huid niet de rekening gepresenteerd krijgt van al die zomerpret. Ga niet onbeschermd de zon in en maak je huid klaar voor de eerste zonnestralen. Zo maak je je huid summer proof! Check onze huidverzorgingstips voor de zomer.

Waarom het belangrijk is om je huid voor te bereiden op de zomer

Tijdens de zomermaanden is de zon krachtiger en brengen we meer tijd buitenshuis door. Je huid wordt daarom in die periode (véél) meer blootgesteld aan schadelijke UVA- en UVB-straling. Deze straling kan vroegtijdige veroudering, zonnebrand en zelfs ernstige ziekten zoals huidkanker veroorzaken. Als je je huid van tevoren voorbereidt, kun je het risico op schade door de zon verkleinen en je huid de hele zomer lang gezond en stralend houden.

Huidverzorgingstips voor de zomer

Volg deze huidverzorgingstips voor de zomer en bereid je huid voor op de zon:

Exfoliëren: scrub je huid regelmatig om dode huidcellen te verwijderen, waardoor een frisse huidlaag zichtbaar wordt die vochtinbrengende crèmes en zonnebrandproducten beter opneemt. Exfolieer je huid een of twee keer per week met een zachte scrub of scrubborstel. Ook in de zomermaanden is het van belang te scrubben. Dat wordt nog wel eens overgeslagen uit angst om het mooie bruine tintje ‘eraf te scrubben’. Toch is het beter om ook in de zomer regelmatig te blijven scrubben (lees: scrubben in de zomer), zodat je huid mooi glad blijft en het kleurtje dat je opdoet fris en egaal is.

Hydrateren: de zomerhitte kan de huid uitdrogen. Gebruik een lichte, niet-vette moisturizer om de huid gehydrateerd te houden en uitdroging te voorkomen.

Zonnebrandcrème: dit is een absolute must waarop je geen concessies mag doen. Gebruik een breedspectrum zonnebrandcrème met minstens SPF 30 om je huid te beschermen tegen UVA- en UVB-straling. Breng de crème dertig minuten voor blootstelling aan de zon royaal aan en breng het om de twee uur of na het zwemmen of transpireren opnieuw aan.

Drink voldoende water: veel water drinken houdt de natuurlijke vochtbalans van je huid in stand waardoor deze gezond en stralend blijft.

Uitgebalanceerd dieet: ga voor een evenwichtig voedingspatroon dat rijk is aan antioxidanten, vitaminen en mineralen om je huid gezond te houden. Voedingsmiddelen zoals bessen, groene bladgroenten en vette vis kunnen de huid helpen beschermen tegen oxidatieve stress veroorzaakt door blootstelling aan de zon.

Voldoende slapen: een goede nachtrust stelt de huid in staat zichzelf te herstellen en nieuwe cellen aan te maken. Probeer elke nacht minstens 7-8 uur te slapen.

Aanbevolen producten voor een zonklare huid

Om je huid voor te bereiden op de zomer, moeten deze producten deel uitmaken van je routine:

Zachte exfoliant: gebruik een zachte, niet-schurende exfoliant om dode huidcellen te verwijderen zonder irritatie te veroorzaken. Verdiep je ook eens in chemische exfolianten als AHA (bij huidveroudering) en BHA (jonge huid, acne).

Lichte moisturizer: gebruik een lichte moisturizer om je huid fris en gehydrateerd te houden tijdens de zomermaanden.

Zonnebrandcrème met breed spectrum: investeer in een zonnebrandcrème van hoge kwaliteit om je huid te beschermen tegen UVA- en UVB-straling. Check zorgvuldig op de verpakking of je crème inderdaad tegen UVA en UVB beschermt.

De SPF heeft betrekking op bescherming tegen UVB. Een SPF 50 is zeer hoog, SPF 30 is hoog, SPF 25 tot 15 is gemiddeld en SPF 6 tot 10 is laag. Aanbevolen wordt om tenminste een SPF 30 te gebruiken.

UVA herken je aan de aanduiding UVA. Die moet minimaal 1/3 van de UVB-factor zijn. Als er een rondje om de letters UVA is het product hiervoor goedgekeurd.

Verzorging na de zon: kalmeer en herstel de aan de zon blootgestelde huid met een verfrissend, herstellend aftersunproduct.

Zonnebrandcrèmes

Als het op zonnebrandcrèmes aankomt, heb je de keuze tussen een fysische en een chemische filter. Een fysische (of minerale) filter ligt op je huid, een chemische filter dringt in je huid door. Fysische filters bevatten meestal zink en titanium dioxide. Deze mineralen willen nog wel eens een witte of grijzige gloed over je gezicht leggen. Dit is met chemische filters die vaak oxybenzone of avobenzone bevatten niet het geval maar ze kunnen een gevoelige huid sneller irriteren. Ook is er wel een discussie over de veiligheid van chemische filters. Maar beide type filters zouden de huid adequaat tegen de zon beschermen. Wat je uiteindelijk kiest, hangt van jouw huidtype en persoonlijke voorkeur af. Als je maar niet vergeet om je huid te beschermen!

Summer proof!

Verzorg je huid dag na dag, drink voldoende water en vergeet vooral niet om je altijd in te smeren met zonnebrandcrème als je naar buiten gaat. Met deze tips ben je klaar om van je welverdiende zomervakantie te genieten met een gezonde, stralende huid.

