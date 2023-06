Eindelijk zon! Ga voor wit. Wit is een top modetrend voor zomer 2023. Total white outfits zijn übercool. Check onze streetstyle looks.

Modetrends zomer 2023. Het is nu het moment om wit te dragen! Foto Charlotte Mesman

Met de opkomst van de quiet luxury trend – think minimalistische mode – zijn we niet-kleuren als zwart en wit weer volop gaan waarderen. Wit is een top modetrend voor zomer 2023. En het is er nu het moment voor!

Het is nu het moment om wit te dragen! Foto Charlotte Mesman

Haal al je witte kleren maar uit de kast en draag ze. Wit is volop op de mode. Oogverblindende total white looks zijn übercool. Hagelwit, tandpastawit. Ga voor onberispelijk witte outfits. Fris, zomers, stijlvol.

Welke stijl volgens de nieuwste modetrends voor zomer 2023?

Het is nu het moment om wit te dragen! Foto Charlotte Mesman

Qua stijl kun je alle kanten op. Je kunt denken aan een wit broekpak maar ook aan een romantische lange witkanten jurk. Of aan een strak kort wit jurkje. Of een lange slank afkledende cut-out jurk. Wit komt in alle mogelijke gedaantes. Kies die outfit die bij jouw persoonlijkheid past.

Witte schoenen

Het is nu het moment om wit te dragen! Foto Charlotte Mesman

Bij een total white outfit horen eigenlijk witte schoenen. Dat kunnen witte laarzen zijn, of simpelweg witte sneakers, maar ook witte ballerina’s of witte sandalen. Daarmee is je look helemaal af.

Kleine kleuraccenten

Modetrends zomer 2023. Het is nu het moment om wit te dragen! Foto Charlotte Mesman

Als je wilt, kun je je witte look verlevendigen met een klein kleuraccent. In onze streetstyle foto’s zie je een nachtblauwe bloem bij een wit broekpak, een bleekroze tasje bij een witte jurk en een zwarte ceintuur bij een plissé jurk, in het wit of course, voor een ultiem Chanel effect.

Proporties

Let bij het samenstellen van je witte outfit vooral op de proporties. Omdat je niet met kleuren speelt, worden de lijnen en snitten van je outfit extra belangrijk. Let goed op de proporties.

Vlekkeloos

Voor een geslaagde witte look is er verder nog een heel belangrijke voorwaarde: je kleding moet vlekkeloos zijn. Of het nu om een witkanten jurk gaat of een simpel wit T-shirt, het moet er onberispelijk uitzien. Geen vlekken en ook geen verwassen wit met vaalgrijze ondertoon, maar gewoon oogverblindend optisch wit. Dit geldt ook voor je schoenen :-)

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS