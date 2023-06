Praktisch en hip. De beste haarsnitten voor vijftig-plussers. Foto’s Charlotte Mesman

Kort of halflang, gelaagd, met pony of lok, natuurlijk grijs of met een mooie haarkleur. De haarsnitten voor vijftig-plussers die we voor je uitkozen, doen je haar voller lijken en verzachten je gezichtstrekken.

Kort of halflang

Kort kapsel met lange lagen en volume bovenop het hoofd. Foto Charlotte Mesman

Vroeger werd het wel gezien als een regel: als je ouder wordt, knip je je haar kort. Dit is allang niet meer zo. Maar er valt wel iets voor te zeggen. Korter haar is lichter waardoor het minder zwaar naar beneden hangt en voller oogt. Verder ziet kort haar er ook gezonder uit omdat je het regelmatig bijknipt en gespleten of dunne haarpunten voorkomt. Kort haar heeft ook minder van chemische behandelingen te lijden. En natuurlijk staat zo’n korte of halflange haarcoupe gewoon superhip, snel en jong.

Camoufleren

Klassiek glad bobkapsel met pony. Foto Charlotte Mesman

Kort of halflang haar kan ook kleine schoonheidfoutjes camoufleren. Zo is de haarlengte heel belangrijk. Door een bob kapsel juist op de kaaklijn te laten eindigen, kun je verdoezelen dat die niet meer zo heel erg strak is. En met face framing kun je kraaienpootjes aan het zicht onttrekken.

Laagjes en lengteverschillen

Kort laagjeskapsel met lange pony. Foto Charlotte Mesman

Laagjes en lengteverschillen kunnen je haar zichtbaar meer volume en body geven en een spannende beweging aan je haar toevoegen die jong maakt. Door bijvoorbeeld het haar bovenop je hoofd korter te laten knippen, krijg je een kruintje dat ondeugend opspringt. Het haar in je nek kun je kort laten opknippen maar het mag ook beduidend langer zijn zodat je dat net-niet-matje idee krijgt dat heel hip is. En een pixie cut is altijd nog een klassieker die vijftig-plussers heel goed kunnen hebben.

Hippe pixie cut. Foto Charlotte Mesman

Haarkleuren

Iedereen weet inmiddels dat je je natuurlijke haarkleur die na je vijftigste vaak grijs laat zien, mag omarmen. Grijs is mooi en modern. Maar je kunt ook voor grey blending gaan: highlights en lowlights waar je eigen grijze haren in opgaan. En tenslotte is er ook nog altijd de ‘effen’ haarkleur voor als je wilt vasthouden aan een solide en volle kleur, of dat nu een blondtint of misschien juist een donkerdere haarkleur is.

Jaren ’70 laagjeskapsel met lange achterkant. Foto Charlotte Mesman

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en doe ideeën op voor jouw nieuwe haarsnit.

