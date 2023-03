We dachten altijd dat grijs haar oud maakt, maar daar komen we nu op terug. Als je er grey blending op los laat, kan het zelfs jonger maken.

Haartrends 2023. Dit is waarom grey blending anti-aging is. Stijlicoon Sarah Harris van British Vogue bij Akris in Parijs. Foto ADVERSUS

Grijs haar associëren we met ouder worden, net zoals we blond haar met jeugdigheid associëren. Waarom dat zo is, snapt iedereen. Met het verstrijken van de jaren worden we grijs terwijl we op ons blondst zijn in onze eerste kinderjaren.

Maar toch zijn we de afgelopen jaren anders tegenover grijs haar gaan staan. Dit hebben we allereerst aan influencers en de moderne jeugd te danken. Herinner je je nog al die grijs geverfde haren onder jonge gezichten van een paar seizoenen geleden? Deze haarkleurtrend is een beetje overgewaaid ook al zijn er nog steeds jongeren die er de show mee stelen. Maar de toon is gezet: grijs is uit de context van ‘ouder worden’ gehaald.

Verder heeft de pandemie ons kleur doen bekennen. Wij zijn de grijsschaamte voorbij. Tijdens de kapperloze periodes zagen we steeds meer mensen – ook jonge mensen of mensen van middelbare leeftijd – met grijze uitgroei of zilvergrijze strepen in het haar. In die periode hebben we geleerd ons grijze haar te omarmen.

Dat heeft weer geleid tot enorme ontwikkelingen op kappersgebied. Het aantal vrouwen dat na de pandemie besloot om (trots) grijs te blijven, was groot. Het moest – en moet – dan natuurlijk wel mooi grijs haar zijn. Hier komen de hair stylisten en vooral haarkleurspecialisten om de hoek kijken. Grey blending werd een enorme haartrend, en is dat nog steeds, al de hype om dit fenomeen gaan liggen. Het hoort er nu gewoon bij. Logisch: want grey blending kan enorm anti-aging zijn.

Wat is grey blending?

Voor wie het niet weet: grey blending is een manier van high en low lighten waarin de eigen grijze haren op een heel natuurlijke manier opgaan. Deze techniek kan schitterende resultaten opleveren en geeft maar weinig uitgroei omdat de natuurlijke grijstint ook in de haarlengte te vinden is. Dit is waarom grey blending anti-aging kan zijn:

1. Minder uitgroei

De gewoonte zit erin gebakken: bij het zien van de eerste grijze haren gooien we er maar al te graag een pakje haarverf overheen. Ook als de jaren verstrijken, blijven we dat vaak gewoontegetrouw doen maar de uitgroei wordt wel steeds sterker zichtbaar en grijzer. En juist die uitgroei verraadt onze leeftijd. Je vestigt de aandacht op die streep natuurlijk grijs haar. Bij grey blending loopt je natuurlijke grijskleur bij de wortels mooi over in je haarlengte waardoor die minder opvalt. En dat oogt jonger (verzorgder, mooier).

2. Verzorgd grijs haar verzacht de gelaatstrekken

Een haarverfje kan gemakkelijk hard in het gezicht staan, zeker als je voor een wat donkerdere haarkleur kiest. Hoe ouder we worden, hoe meer baat we hebben bij zachte tinten. Aan de andere kant is té blond ook niet altijd even mooi omdat je haarkleur op den duur, als je maar blijft oplichten, tegen het wit aan kan komen te liggen. Een mooie grijskleur met diepte en nuanceverschillen, zoals in het geval van grey blending, met nog iets van kleur erin staat jonger. Je kapper kan je helpen met het vinden van de juiste tint die goed bij je huidskleur staat.

3. De klok terug met grey blending

Ben je van jezelf helemaal grijs of bijna wit, dan kan grey blending een soort ‘klok terug’-effect hebben. Juist door er wat andere kleurnuances doorheen te zetten (we noemden het eigenlijk al onder punt 2) kun je het doen lijken alsof je nog maar net aan het grijs worden bent. Zo kun je er bijvoorbeeld blond/beige highlights in laten zetten of brunette lowlights, alsof je van blond of kastanjebruin komt. De haarkleurspecialisten staan tegenwoordig nergens meer voor.

Nadeel van grey blending

Er is eigenlijk maar één nadeel aan grey blending verbonden, en dat is de prijs. Die is jammer genoeg aanmerkelijk hoger dan die van een pakje haarverf uit de supermarkt. Maar je krijgt er wel heel veel voor terug. En heb je eenmaal de switch gemaakt, dan heb je de daaropvolgende keren alleen maar een touch-up nodig. En die gelukkig wat minder prijzig.

