Grace Elizabeth in baggy spijkerbroek, streeptrui en oversized leren jack. Foto ADVERSUS

Hoe kleden de fashion modellen zich? Dit is een vraag die we vaak te horen krijgen. Dossen ze zich uit volgens de allernieuwste modetrends of hebben ze een geheel eigen stijl? Volgens ons gaan ze voor een (geslaagde) mix. We kozen voor 4x modelooks van de modellen bij Hermès in Parijs voor je uit die je een idee geven van hun kledingstijl.

Quiet luxury

Aivita Muze in camel taileur met lichtblauwe blouse en dasje bij Hermès. Foto Charlotte Mesman

De fashion modellen kennen de nieuwste modetrends als geen ander. Zelfs al zouden ze niet in mode geïnteresseerd zijn, dan nog ontkomen ze er niet aan. Als je dag in, dag uit de nieuwste creaties van de grootste maison showt, dan blijft er wel iets hangen.

Minirokje met stoere boots volgens de nieuwste modetrends. Foto Charlotte Mesman

Maar anders dan de influencers zullen de modellen het er niet te dik bovenop leggen. Je zult ze zelden tegenkomen in een look van één enkele maison. Dragen ze al design kleding – wat lang niet altijd het geval is – is het meestal een mix van meerdere brands, vaak aangevuld met basics van de grote fashion ketens.

Verder kiezen modellen graag voor ingetogen items, zeg maar klassiekers, en gedekte kleuren. Hiermee komen we uit op de zogenaamde ‘quiet luxury trend’ die momenteel populair is bij het grote publiek maar die eigenlijk altijd al door de modellen aangehangen werd.

Casual chic

Grace Elizabeth in baggy spijkerbroek, streeptrui en oversized leren jack. Foto Charlotte Mesman

Waar de influencers de kou trotseren met open sandaaltjes en laag uitgesneden jurken schieten modellen in een paar stoere boots of sneakers en beschermen ze zich tegen de kou met spijkerbroeken, oversized leren jacks of trench coats. Kortom, modellen houden van klassiekers die ze op een eigentijdse manier combineren.

4 Modelooks van de modellen bij Hermès

Modellen bij Hermès. Leren jacks en broeken zijn geliefde items. Foto ADVERSUS

Om een idee te krijgen van de kledingstijl van de modellen, zochten we, zoals gezegd, vier modelooks voor je uit. Zoals je ziet, zijn de items modern maar ingetogen. Ook de kleuren zijn rustig.

Items die populair bij de modellen zijn:

Spijkerbroeken

Leren items

Hoge taille broeken in het zwart of andere gedekte kleuren

Streeptruien (modetrend van het moment)

Minirokjes (ook modetrends van nu)

Witte T-shirts (volgens de actuele trends: strak en kort)

Spencers

Gilets

Oversized leren jacks

Trenchcoats

Spijkerjacks

Lange (spijker)rokken

Donkere blazers

Zwart, zwart en nog eens zwart

