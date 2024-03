4 Voorjaarslooks voor ultieme mode inspiratie. Foto Charlotte Mesman

Nog even en het is officieel lente. Dikke winterjassen kunnen in de kast. Laat je inspireren door de seizoensverandering voor een vernieuwend frisse modelook. We zochten vier voorjaarslooks voor je uit. Om direct mee aan de slag te gaan.

Total denim

4 Voorjaarslooks voor ultieme mode inspiratie. Foto Charlotte Mesman

Total denim blijft een top modetrend voor lente en zomer 2024. Het is een ideale look voor het tussenseizoen. Combineer je spijkerbroek met een spijkertop en een paar ballerina’s. Maak de look af met een stoer jack, een leren jas of een varsity jack zoals die dit seizoen in de mode zijn.

Lichte kleuren

4 Voorjaarslooks voor ultieme mode inspiratie. Foto Charlotte Mesman

Na de lange winter mag je schitteren in lichte kleuren. Beige en crème zijn ideaal voor lenteachtige ton sur ton looks. Nog net geen wit maar wel licht. Met deze klassieke tinten kun je alle kanten op. Kijk maar eens wat je nog in de kast hebt liggen en maak er spannende combinaties mee. Maak zo’n klassieke look af met een paar grappige accessoires, zoals een fun bag of een leuk item in een stoute luipaardprint.

Op z’n paa(r)sbest

4 Voorjaarslooks voor ultieme mode inspiratie. Foto Charlotte Mesman

Laat je inspireren door de lenteachtige kleuren van krokussen. Ga voor geel en paars, misschien wel voor allebei. Deze streetstyle look laat zien hoe een witte rok de verbindende factor tussen deze vrolijke kleuren kan zijn. De look bewijst ook dat je je lange witte (zomer)rok nu al aankunt. Draag er lange laarzen onder en een coltrui erop. En klaar ben je! Op z’n paa(r)sbest.

Trench coat

4 Voorjaarslooks voor ultieme mode inspiratie. Foto Charlotte Mesman

Trench coats zijn de grote favoriet als het op tussenseizoenen aankomt. Tijdens de modeweken zagen we zowel lange als korte exemplaren, maar ze hadden één ding gemeen: de klassieke kleur. Beige of donkerblauw zijn de meest geziene tinten. Voor een ultieme lentelook combineer je een trench met een lichte broek (misschien wel een witte spijkerbroek) en top. Toch nog een beetje fris voor een trench? Knoop of draag dan een warme trui over je schouders (en dus over de trench), zoals dat nu de trend is.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS