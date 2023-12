Streetstyle mode 2024. Zo kleden de modellen zich op de winterkou. Foto Charlotte Mesman

Vrieskou? Sneeuw? Het is winter! Maar hoe kleed je je daarop? Kom je ideeën tekort? Laat je inspireren door de coole streetstyle mode voor winter 2023 2024 van de fashion modellen tijdens de Paris Fashion Week.

De streetstyle mode van de fashion modellen

Streetstyle mode 2024. Zo kleden de modellen zich op de winterkou. Foto Charlotte Mesman

Eerst even iets over de kledingstijl van de modellen in het algemeen. Die is in de regel in één woord: casual. Er zijn modellen die bekend staan om hun fancy looks maar over het algemeen leggen de meisjes, ook al werken ze de hele dag met mode, het er niet al te dik bovenop en kiezen ze het liefst voor basics en gedekte kleuren. Maar als je goed kijkt, ontdek je dat daar soms heel geraffineerde items tussen zitten.

Basics

Streetstyle mode 2024. Zo kleden de modellen zich op de winterkou. Foto Charlotte Mesman

Basics die we in de streetstyle mode van de modellen vaak tegenkomen, zijn:

Spijkerbroeken: van rechte broeken tot oversized modellen.

Lange spijkerrokken.

Lange rokken.

Leren jacks.

Klassieke lange jassen in het zwart of donkerblauw.

Puffer jacks.

Zwarte broeken.

Hoodies.

T-shirts: wit of met afbeeldingen.

Plooirokjes (volgens de nieuwste modetrends voor winter 2023 2024).

Total looks

Total black look bij Hermès. Foto Charlotte Mesman

Eén andere modetrend die we in de streetstyle mode van de modellen vaak terugzien, is: total looks. Denk hierbij aan total denim en total black looks. Met total looks, zeker in gedekte kleuren, kan het niet misgaan. Combineer denim met denim of haal al je zwarte kledingstukken uit de kast en stel nieuwe looks samen.

Gedekte kleuren

We noemden de gedekte kleuren al. Modellen zul je niet vaak in felle kleuren zien. Donkerblauw, zwart, wit, bruintinten, donkerrood. Kortom, klassieke kleuren die zich gemakkelijk met elkaar laten combineren.

Sneakers en boots

Plooirokje met hoge laarzen met trackzolen. Foto Charlotte Mesman

Niet altijd zijn de modellen even goed op de winterkou gekleed. Soms zelfs kiezen ze voor blote benen. Daar moeten dan wel warme schoenen of laarzen tegenover staan. Hoge laarzen met trackzolen volgens de modetrends van het moment zijn een uitkomt. Ze doen het supergoed onder rokken, of je nu voor kort of lang gaat.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS