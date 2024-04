Investeren in een high-end horloge. Waarom en hoe werkt het?

De een geeft zijn of haar geld uit aan kleren, de ander aan horloges. Dat laatste kan een slimme zet zijn want er zijn luxe horloges die hun waarde behouden of in de loop van de tijd zelfs in waarde stijgen. High-end horloges worden dan ook gezien als een investering. Je moet dan natuurlijk wel weten welke horloges je moet hebben en ook waar je ze veilig kunt aanschaffen, zeker als het om gebruikte exemplaren gaat.

High-end horloges

Waarom high-end horloges als een investering worden beschouwd is gemakkelijk te begrijpen. Deze horloges zijn, om te beginnen, gemaakt van hoogwaardige materialen, zoals edelmetalen en saffierglas, die duurzaamheid en een lange levensduur garanderen. Dit maakt dat een high-end horloge zijn waarde behoudt en zelfs meer waard kan worden. Er is dan ook een levendige markt als het om pre-owned exemplaren gaat. Een online platform dat populair is onder de horlogekenners en waar je veilig waardevolle en ook zeldzame horloges op de kop kunt tikken, is Chrono24. Dit platform stelt verzamelaars en liefhebbers in staat om zeldzame en exclusieve uurwerken zoals Rolex Submariner horloges te vinden die anders moeilijk te verkrijgen zouden zijn.

Zwitsers vakmanschap

Enige kennis van zaken is natuurlijk wel op z’n plaats. Let op de kwaliteit en ook op de echtheid van de exemplaren waarin je wilt investeren. Controleer ook welke documenten met het horloge meekomen en of de verpakking erbij zit. Ook moet je weten welke modellen een investering waard zijn. Over het algemeen zijn vooral Zwitserse horloges geliefd bij verzamelaars en investeerders. Zwitserland heeft een lange traditie op het gebied van horlogemaken en staat wereldwijd bekend om zijn hoogwaardige uurwerken. Het land heeft strenge normen en regels voor het produceren van horloges, waardoor de kwaliteit gewaarborgd blijft.

Het vakmanschap van Zwitserse horloges gaat verder dan alleen de technische aspecten. Het omvat ook het ontwerp en de stijl van het horloge. Luxe horlogemerken zoals Rolex, Patek Philippe en Audemars Piguet staan bekend om hun tijdloze ontwerpen die elegantie en verfijning uitstralen. Het dragen van een Zwitsers horloge is een statement op zich, een teken van smaak en stijl.

Een goed voorbeeld van high-end uurwerken van Zwitserse komaf die bekend staan om hun waardevastheid zijn de eerdergenoemde Rolex Submariner horloges. Het zijn iconen onder de luxe horloges, een perfecte combinatie van luxe en functionaliteit.

Exclusiviteit

Een aspect dat, naast de kostbare materialen en de hoogwaardige kwaliteit, bijdraagt aan de blijvende waarde van high-end horloges is de exclusiviteit. Veel luxe horlogemerken produceren slechts een beperkt aantal horloges, waardoor ze zeldzaam en gewild zijn. Dit beperkte aanbod verhoogt de waarde van de horloges en maakt ze tot begeerde verzamelobjecten. Verzamelaars en horlogeliefhebbers zijn er dan ook extra gebrand op om juist zeldzame en gewilde exemplaren in hun horlogeverzamelingen op te nemen zoals, we zeiden het al, de Rolex Submariner of de GMT-Master. De exclusiviteit en beperkte oplage van deze horloges dragen bij aan de waarde als investering en verzamelobject.

Mode accessoire met status

Naast de intrinsieke waarde van high-end horloges als investering, fungeren ze – vanzelfsprekend – ook als mode-accessoire. Een luxe horloge is een klassieker, een tijdloos luxe hebbeding dat elke outfit, of het nu om een casual look, een business look of een avondjurk gaat, completeert met een verfijnde twist. Het dragen van een Rolex Submariner of een ander bekend luxe horlogemerk kan bovendien je gevoel van zelfvertrouwen versterken en je, zeker in bepaalde kringen, een zekere status verschaffen. Een dergelijke klassiek past bovendien heel goed bij de quiet luxury trend die tegenwoordig in de mode is. Overigens is het wel belangrijk dat je, als je besluit, je luxe horloge ook daadwerkelijk te dragen, het goed onderhoudt zodat het zijn waarde blijft behouden.