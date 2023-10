Als je het ons vraagt, is de lange spijkerrok een absolute mode topper. Dit is waarom je deze rok in je kast zou moeten hebben.

De lange spijkerrok is dé mode must-have voor winter 2023 2024. Foto Charlotte Mesman

Al sinds een paar seizoenen is de lange spijkerrok een geliefd mode item. In de modetrends voor herfst winter 2023 2024 is deze rok populairder dan ooit. Dat is ook niet verwonderlijk.

#1 Quiet luxury. De lange spijkerrok is een klassieker die goed past in het plaatje van de quiet luxury trend, één van de belangrijkste modetrends voor winter 2023 2024. Deze maxi rokken in denim lenen zich perfect voor een minimalistische en comfortabele mode look.

#2 Must-have item. De lange spijkerrok is een key item in de modecollecties voor winter 2023 2024. Op meerdere catwalks zagen we hem voorbijkomen en ook in het straatbeeld tijdens de afgelopen modeweken voor lente zomer 2024 kwamen we hem vaak tegen. Dus wil je trendy zijn, dan moet je er wel aan geloven :-)

Lange spijkerrok met coltrui en puntige ballerina’s (look 3). Foto Charlotte Mesman

#3 Hippie en grunge. De maxi-rok kan je ook zien als een symbool voor blijheid en vrijheid. De geschiedenis van deze rok gaat terug naar de jaren ’70 (love & peace). In de jaren ’90 dook de rok op in de grunge beweging van die tijd. Met de comeback van de jaren ’90 sloop deze maxi skirt onze hedendaagse garderobe weer binnen.

#4 Waardig alternatief voor je spijkerbroek. De maxi jeansrok is een trendy alternatief voor je spijkerbroek. Het is een welkome afwisseling op je eeuwige jeans die net wat vrouwelijker is maar waar je wel dezelfde combinaties op kunt loslaten. Eenvoudiger kan het niet.

Denimrok met blazer bij Chloé. Foto Charlotte Mesman

#5 Gemakkelijke roklengte. De lange roklengte maakt het je nog makkelijker. Bij niet al te barre temperaturen kun je het zonder pantykousen stellen, iets wat met een minirok in dit seizoen niet het geval is. Met een paar hoge laarzen eronder kom je ook al heel eind. De lange roklengte vormt bovendien een fijne en comfortabele afwisseling op de minirok die dan wel heel leuk is (en ook weer in de mode) maar zich toch wat minder makkelijk laat dragen.

#6 Voor ieder wat wils. Inmiddels zijn er tig van modellen verkrijgbaar. Chique modellen in donkere denimkleuren, rokken in lichtblauw spijkergoed, in vintage stijl, in patchwork, met of zonder split, met details in kant, recht of in een A-lijn. Je vindt vast een model dat bij jouw persoonlijkheid past.

Lange jeansrok in Chanel stijl. Foto Charlotte Mesman

#7 Goed voor verschillende kledingstijlen. Zoals je al op onze streetstyle foto’s kunt zien, kun je met de lange denimrok alle kanten op:

En zo kunnen we nog wel even doorgaan. De mogelijkheden zijn oneindeloos.

