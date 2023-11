Heb jij zin in een kort kapsel? Dan moet je deze kapsels zien. Dit is de hipste hair look voor winter 2023 2024.

Deze korte kapsels zijn supercool voor winter 2023 2024. Foto ADVERSUS

De kapsels voor winter 2023 2024 laten een uiteenlopend beeld zien. Aan de ene kant zien we klassieke snitten zoals lang haar en bob kapsels op één lengte, aan de andere kant gaan we weer experimenteren met laagjes, lengteverschillen en pony’s. Dat laatste werd bij de modeshow van Dries van Noten voor zomer 2024 in Parijs wel heel erg duidelijk.

Hippe korte kapsels

Deze korte kapsels zijn supercool voor winter 2023 2024. Foto Charlotte Mesman

De kapsels die we bij Dries zagen, waren alles behalve banaal. In de show liepen opvallend veel modellen met kort haar of halflange kapsels mee. Behalve klassieke pixie cuts en rechte bob kapsels stuitten we er op haarsnitten met laagjes, lengteverschillen en veel beweging. We zochten een aantal moderne coupes voor je uit.

Texturen

Deze korte kapsels zijn supercool voor winter 2023 2024. Foto Charlotte Mesman

Het eerste dat opvalt, zijn de texturen, waaronder ook krul. Krullen worden ook dit seizoen volledig gerespecteerd of beter nog: geaccentueerd. Heb je krullen kies dan voor een kapsel waarin ze goed uitkomen. Bekijk onze kapselfoto’s maar eens :-)

Laagjes en lengteverschillen

Baby pony en net-niet-matje. Foto Charlotte Mesman

Kenmerkend voor de kapsels bij Dries van Noten zijn de lengteverschillen. Het haar bovenop op het hoofd en ook aan de zijkanten is vrij lang en beweeglijk maar in de nek is het nog langer. Hierdoor krijg je een net-niet-matje, een detail dat deze kapsels supercool maakt.

Overigens zijn de lengteverschillen vloeiend en niet abrupt zoals jaren geleden toen undercuts in de mode waren. Vloeiend, volumineus en lange lagen, dat is dé trend voor herfst winter 2023 2024.

Beweeglijke pony’s

Halflang kapsel met lange pony bij Dries van Noten. Foto Charlotte Mesman

Een ander element dat steeds terugkomt, zijn de pony’s. Dit is echt iets om mee te experimenteren, of je nu lang, halflang of kort haar hebt (ikzelf heb gisteren ook weer een pony laten knippen). De pony’s bij Dries van Noten zijn superlang of juist heel kort, en vooral heel beweeglijk. Dat is een kwestie van styling, of course. Leuk om eens te proberen als je al een pony hebt.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren!

