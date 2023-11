Geef je winter look een boost met een vleugje Franse schwung. Zo creëer je die Dior look. Nu mee aan de slag!

Zo creëer je die Dior look. Streetstyle looks bij de modeshow van Dior voor lente zomer 2024. Foto Charlotte Mesman

Eén van de grootste evenementen tijdens de Paris Fashion Week is de modeshow van Dior. Afgelopen modeweek (eind september) showde het maison in Jardin des Tuileries waar voor de gelegenheid een roomwitte hal was opgericht de modecollectie voor zomer 2024 .

Het aantal celebs was groot. Onder de gasten Charlize Theron, Jenna Ortega (Wednesday in de gelijknamige Nexflix-serie, Kim Jisoo en Maya Hawke, om maar een paar namen te noemen. Allemaal schitterend uitgedost natuurlijk.

Street style looks bij Dior

Maar ook de influencers zetten hun beste beentje voor. Velen van hen waren door het maison zelf gekleed waardoor omstanders een beeld kregen van de wintercollectie van Dior. Meerdere wannabe’s hadden met eigen items de zogenaamde Dior look gecreëerd. Hoe je het ook wendt of keert, uitgangspunt daarvoor is nog steeds de iconische New Look van Monsieur Dior uit de jaren ’50.

De New Look zag – om precies te zijn – het licht in 1947. Het was een reactionair moment in de modewereld, een reactie op de strenge en sombere silhouetten van de jaren ‘30 en ’40. Dat verklaart meteen de ultravrouwelijke mood van deze look. Kenmerkend daarvoor zijn de jasjes met ronde schouders en ingesnoerde taille met daaronder een volle, kuitlange rok. Het accent ligt hierbij op de buste en de heupen, de vrouwelijke rondingen bij uitstek. Als je dit allemaal weet, heb je de sleutel in handen om zelf een Dior look te creëren. We geven je een aantal tips mee.

Zo creëer je die Dior look

#1 Neem als basis een volle, kuitlange rok of een lange rok met een A-lijn. Dat kan een tule rok (een stokpaardje van Dior) zijn maar ook lange plooirokken lenen zich ook perfect voor deze look. Verder passen jurken met lange uitwaaierende rokken en strakke lijfjes in dit beeld.

#2 Ga voor een ingesnoerde taille. Dat kan een wat langere blazer zijn die je met een ceintuurtje in je taille draagt. Maar je kunt ook denken aan een vest of een mooie blouse. In de wintercollectie zagen we meerdere witte blouses.

#3 Investeer in neutrale kleuren, vooral zwart. Zwart, wit, crème, grijs. Ook vandaag de dag zijn het nog de kleuren die we in Diors modecollecties tegenkomen.

#4 Kies voor goede kwaliteit. Denk hierbij aan zijde, wol en kasjmier. Vrouwelijk en luxueus zijn sleutelwoorden.

#5 Speel met accessoires. Parels zijn helemaal in het emmertje, maar je kunt ook denken aan een Frans baretje of misschien wel een dasje (creatief directeur Maria Grazia Chiuri speelt graag met contrasten tussen vrouwelijke en mannelijke elementen).

#6 Kitten heels. Dior stond bekend om zijn schoenen met kitten heels, halfhoge hakken, die elegant maar ook comfortabel zijn. In de collectie voor herfst winter 2023 2024 zagen we veel puntige pumps voorbijkomen, sommige in het zwart met een witte rand. De pumps werden met kuitlange kousen gedragen. Overigens zagen we in diezelfde collectie ook stoere, platte rijglaarzen tot halverwege de kuit voorbijkomen. Meerdere influencers bij Dior hadden verder voor de up-to-date combinatie van loafers met sokken gekozen.

#7 Experimenteer met prints. Dior hield van uitgesproken fantasieën met stippen of bloemen. In de collectie voor winter 2023 2024 komen we kleurrijke bloemenprints, abstracte prints en ook ruiten tegen, soms zelfs met elkaar gecombineerd.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

