Een slappe buik? Dit kun je ertegen doen

Er zijn verschillende oorzaken voor een slappe buik. Het kan zijn dat je flink bent afgevallen, dat je zwanger bent geweest, of misschien is het een kwestie van een zittende levensstijl of gewoonweg de leeftijd. Feit is dat onze huid, en dus ook die van onze buik, met de jaren verslapt. Gelukkig is er wel heel wat dat je kunt doen. Om goede resultaten te bereiken ga je op meerdere fronten te werk: aan tafel, in de sportschool, met crèmes, en natuurlijk werk je aan je levensstijl. Hier zijn onze tips:

#1 Gezond voedingspatroon

Een gezond voedingspatroon is natuurlijk de basis van je plan van aanmaak tegen een slappe buik. Hoe, hoeveel en wat je eet, is bepalend voor je huid. Ga voor voedsel dat rijk is aan voedingsstoffen, zoals fruit en groenten, maar vooral ook (magere) eiwitten en gezonde vetten. Eiwitten en ook olieachtige zaden zoals lijnzaad helpen om je huid strakker te maken. Vermijd verder bewerkte voedingsmiddelen, suikerhoudende dranken en voedingsmiddelen met veel verzadigde vetten en transvetten. Vermijd ook alcoholhoudende dranken. Alcohol remt de productie van onder meer collageen.

#2 Buikspieroefeningen

Een geweldige manier om je buik strakker te doen lijken, is stevige buikspieren. Buikspieren hebben volume en werken als het ware als ‘opvulmiddel’. Doe regelmatig crunches en plankoefeningen, maar vergeet ook de rest van je lichaam niet. Zet je spieren in beweging met (lichte) krachttrainingsoefeningen. Spieropbouw verhoogt je stofwisseling waardoor je meer calorieën verbrandt en buikvet vermindert. Bovendien oogt een gespierd lichaam slanker en strakker. Optimaal om je buikspieren te verstevigen, zijn ook pilates of combat lessen. Ze vormen een welkome afwisseling op krachttrainingen.

#3 Cardio training

Als je huid niet alleen slap is, maar zich ook vet rond je middel heeft opgehoopt (iets waar je in de menopauze mee te maken kan krijgen), voeg dan ook een paar wekelijkse sessies cardio training – hardlopen, wandelen, zwemmen, de loopband in de sportschool – aan je sportprogramma toe (cardio training is sowieso belangrijk om je conditie op peil te houden) om overtollig vet te verbranden.

#4 Drink voldoende water

Veel water drinken kan een opgeblazen gevoel helpen verminderen en de spijsvertering verbeteren waardoor je een plattere maag krijgt. Probeer minstens acht glazen water per dag te drinken. Verder is voldoende water drinken ook belangrijk voor je huid.

#5 Masseren met verstevigende crèmes

Behalve gezond eten en sporten vraagt je huid zelf ook de nodige aandacht. Hydrateer je lichaamshuid met verstevigende crèmes of huidolie die je in de huid masseert. Verstevigende crèmes kunnen specifieke ingrediënten bevatten als collageenactivators, hyaluronzuur of retinol. Lees de etiketten, en verrijk je kennis. Heb je een beperkt budget, masseer dan met een hydraterende crème of lichaamsolie. Je kunt beter iets doen dan niets doen :-)

#6 Blijf uit de zon

De eerste vijand van onze huid is de zon, dus blijf uit de zon en ga liever niet onder de zonnebank.

#7 Voldoende nachtrust

Voldoende slapen is altijd van belang. Tijdens je nachtrust herstelt je lichaam zich, ook je huid. Slaapgebrek kan bovendien je eetlust en hunkering naar ongezond voedsel vergroten, wat kan leiden tot gewichtstoename. Streef ernaar om zeven tot negen uur slaap per nacht te slapen.

#8 Beheers stress

Chronische stress kan leiden tot gewichtstoename en buikvet. Probeer je stress onder controle te houden met stressverminderende technieken zoals meditatie of yoga. .