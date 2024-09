Zin in een kort kapsel? Klaar om de schaar in je haar te zetten? Check deze korte kapsels voor winter 2024 2025.

Loop je al langere tijd rond met het idee om de schaar in je lange haren te laten zetten? De herfst is er een goed moment voor. Je geeft je haar na de zomer een boost. Bovendien is een vlot kort kapsel boven een sjaal of een grote kraag van een winterjas ideaal en stijlvol. Dus waar wacht je nog op? Check deze drie korte kapsels voor winter 2024 2025. Maar eerst even iets over de stap van lang(er) haar naar kort haar.

Van lang naar kort haar

De stap van lang haar naar een kort kapsel kan een diepgaande en transformerende ervaring zijn, die vaak een verschuiving in identiteit en een verlangen naar verandering vertegenwoordigt. Het afknippen van een aanzienlijke hoeveelheid haar, vooral voor vrouwen die traditioneel lang haar hebben, is vaak ook symbolisch. Het kan een breuk met je verleden symboliseren of een frisse start. Het kan ook zijn dat je met dit drastische gebaar jezelf een nieuw gevoel van empowerment en controle over je leven wilt geven.

Je bent misschien bang dat je spijt gaat krijgen van de overstap naar kort haar. In de praktijk lijkt dat echt vaak anders uit te pakken. Veel vrouwen ervaren het juist als een boost voor hun zelfvertrouwen en voelen zich meer zelfverzekerd nadat ze hun haar kort hebben geknipt. Een kort kapsel kan je namelijk het idee geven dat je meer controle hebt over je uiterlijk en dat je haarkeuze niet meer wordt gedicteerd door maatschappelijke verwachtingen van vrouwelijkheid of van verwachtingen van mensen om je heen. Voor sommigen is het ook een manier zich af te zetten tegen traditionele normen of om hun individualiteit te bevestigen. Het gevoel van mannelijkheid dat geassocieerd wordt met kort haar kan ook bijdragen aan een gevoel van macht en autoriteit.

Drie kapsels voor winter 2024 2025

Kort fris kapsel

3 Korte kapsels voor winter 2024 2025. Model Bibi Breslin. Photo courtesy of Max Mara

Dit korte frisse kapsel van het Britse model Bibi Breslin (ze is supercool, check her out!) is een topper. Bij Max Mara kreeg haar rechte bob kapsel een gel look met een lichte lok/kuif. Dat laat maar weer zien hoeveel je met een kort kapsel kunt. Nog even over Bibi’s haarsnit. Ze heeft een zachte, rechte bob met de klassieke Franse lengte, dat is op de hoogte van de mond. Het is een kort kapsel maar altijd nog met een vrouwelijke twist.

Kort kapsel op kaaklengte

3 Korte kapsels voor winter 2024 2025. Photo courtesy of Etro

Bibi Breslins kapsel liet al zien dat een kort kapsel niet per se superkort hoeft te zijn. Dat zagen we ook op de catwalk van Etro. Dit model heeft een rechte bob op kaaklengte die heel mooi net even de kraag van het jasje aait. Dit kapsel is nog steeds supertrendy en ook hier kun je weer alle kanten op met de styling. Net zoals Max Mara koos het Italiaanse modehuis Etro voor een wetlook maar dan wel met baby hairs. Je ziet het, alles mag.

Kaaklengte met lok

3 Korte kapsels voor winter 2024 2025. Photo courtesy of Elisabetta Franchi

Bij Elisabetta Franchi spotten we dit kapsel op kaaklengte maar dan met een gelaagde zijlok. Anders dan het botte kapsel van Bibi Breslin verzacht dit kapsel je gelaatstrekken. Het geeft je kapsel ook meer volume als je dun haar hebt. Als je durft, kun je voor een gewaagde haarkleur kiezen. Zo wordt je haar echt een blikvanger, een accessoire, en iets wat afleidt van je gezicht (wat sommige mensen heel fijn vinden).

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren. Morgen gaat ondergetekende weer eens voor een pony waar ze een haat-liefde verhouding mee heeft :-)

