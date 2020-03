Zelf wenkbrauwen verven? Zo moeilijk is het niet

Zelf wenkbrauwen verven is niet moeilijk. Ik geef jullie mijn methode graag mee. Ik zeg niet dat het de beste methode is maar misschien kun je er iets mee!

De afgelopen jaren heb ik van alles met mijn wenkbrauwen gedaan. Ik heb ze laten waxen, ik heb ze laten verven, ik heb ze zelfs laten microbladen. Verder ben ik op consult geweest bij een wenkbrauw specialist voor algemeen advies. Dat luidde ‘wenkbrauw extensies en een henna kleuring‘, maar dat ging me toch echt te ver. Vooral die extensies, iets dat je steeds weer moet herhalen. Na al deze omzwervingen en de toch wel pijnlijke ervaring van het microbladen (het is vooral de napijn die heel vervelend is), ben ik uiteindelijk zelf mijn wenkbrauwen gaan verven.

Zelf wenkbrauwen verven is sneller en economischer. Bovendien ben ik liever boos op mezelf dan op een ander als de vorm niet helemaal naar mijn zin is. Overigens gebeurt dit niet zo vaak omdat ik precies weet hoe ik de vorm wil hebben. Dat is misschien wel de eerste en belangrijkste voorwaarde om je wenkbrauwen met succes zelf te verven: dat je precies weet hoe je ze wilt hebben!

Ik zou dit artikel nooit geschreven hebben, als een vriendin van me er niet om gevraagd had (L, lieverd, dit artikel is voor jou!). Zij overweegt om haar wenkbrauwen zelf te gaan verven maar weet niet goed hoe ze het moet aanpakken. Ik geef jullie mijn methode graag mee, maar ik zeg niet dat is de beste manier is (vast en zeker niet!). Het is ook niet de enige manier om je brauwen zelf te kleuren. Maar misschien kun je er iets mee.

Mijn methode van zelf wenkbrauwen verven

1. Voordat ik zelf ben gaan verven, heb ik eerst een flink aantal tutorials op internet gekeken. Van elke tutorial heb ik wel iets opgestoken. Uiteindelijk heb ik alle tips die me waardevol leken bij elkaar gelegd en mijn eigen methode ontwikkeld.

2. Ik heb wenkbrauwverf van twee verschillende merken en eigenlijk zijn ze allebei prima. De kit bestaat uit de verf plus een oxidant die je bij de verf voegt om deze gebruiksklaar te maken. Lees de instructies voor de verhouding. Ik gebruik een oud lenzendoosje om kleine hoeveelheden in te mengen, maar je kunt er natuurlijk van alles voor gebruiken. Gebruik voor je wenkbrauwen altijd alleen speciale wenkbrauwverf (en dus geen haarverf).

3. Belangrijker dan het merk wenkbrauwenverf dat je gebruikt, is de kleur. Mijn eerste aankoop was te rood. Donkerbruin is mijn kleur. Dit is natuurlijk een persoonlijke keuze. Twijfel je, ga dan eerder voor een lichte kleur. Je kunt altijd nog donkerder gaan.

4. Voordat ik ga verven, geef ik mijn wenkbrauwen de vorm die ik wil bereiken. Ik gebruik hiervoor een wenkbrauwpotlood. Volgens de experts moeten je wenkbrauwen perfect schoon en onopgemaakt zijn voordat je gaat verven omdat product de verf kan belemmeren om in te trekken. Ik breng de verf echter gewoon aan op opgemaakte wenkbrauwen aan en heb daar nooit iets nadeligs van gemerkt.

5. Vervolgens maak ik de verf klaar en breng ik deze met een make-up kwastje op één van de twee wenkbrauwen aan. Ik heb ook een oud mascaraborsteltje geprobeerd maar vind een schuin, plat make-up kwastje prettiger. Omdat ik de verf maar heel kort laat inwerken, doe ik de wenkbrauwen één voor één. Dus verf aanbrengen op één wenkbrauw, laten intrekken en afhalen, en dan pas de ander. Zo weet ik dat de inwerktijd voor beide wenkbrauwen precies gelijk is.

6. Ik breng de verf over de hele wenkbrauw aan. Ik begin bij het uiteinde omdat de verf daar wat langer moet intrekken omdat de haartjes blonder zijn. Ik houd de inwerktijd korter dan op de verpakking staat aangegeven om een geverfd effect te voorkomen. De eerste keer dat ik verfde had ik de aangegeven inwerktijd aangehouden en had ik enorm donkere en stekelige wenkbrauwen die mij de bijnaam ‘Arend Akelig‘ (Emil Eagle van Walt Disney) opleverden. Dus ga zeker de eerste keer voor een kortere inwerktijd. Vervolgens doe ik de andere wenkbrauw.

7. De verf haal ik af met een vochtig wattenschijfje. Maak het niet te nat anders druppelt de verf in je ogen. Ik houd wattenstaafjes bij de hand om de vorm eventueel te corrigeren.

8. Is het resultaat te licht, dan herhaal ik de procedure (die duurt toch maar kort). Vallen je wenkbrauwen desondanks toch te donker uit, dan is dat geen probleem want de kleur vervaagt snel. Binnen een week is het sterke effect ervan wel weg.

9. In sommige tutorials wordt wel aangeraden om de huid rond je wenkbrauwen met een vette crème of vaseline in te smeren om deze te beschermen tegen de verf. Ik doe dit niet omdat de crème en verf wel eens in elkaar willen overvloeien. Ik probeer gewoon zo netjes mogelijk te werken. Dat lukt vrij goed omdat ik mijn wenkbrauwen van tevoren al inteken.

10. Ik vind het niet erg als de verf op de huid onder de haartjes komt. Integendeel. Als de verf mijn huid een beetje kleurt, zien mijn wenkbrauwen er voller en egaler uit.

11. Je kunt je wenkbrauwen zowel voor als na het verven epileren. Sommigen geven er de voorkeur aan om dat na het verven te doen omdat je overtollige haartjes, die dan donkerder zijn, beter ziet. Ik doe het liever van tevoren, ook omdat ik precies de juiste vorm wenkbrauwen wil hebben voordat ik ga verven (zie stap 4).

Dit is alles. Nogmaals, jullie doen het misschien heel anders. Ik zeg niet dat dit de beste methode is. Ieder voor zich zal die in de loop der tijd voor zichzelf ontwikkelen.

Door: Charlotte Mesman