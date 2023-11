Ceintuurs en riemen draag je dit seizoen niet alleen in je taille maar ook om je bovenlichaam, zelfs als top.

Zo draag je ceintuurs volgens de nieuwste modetrends voor winter 2023. Foto Charlotte Mesman

Ceintuurs en riemen zijn een tijdje uit beeld geweest maar maken momenteel een grote comeback door. Volgens de nieuwste modetrends voor winter 2023 gaan we er creatief mee aan de slag.

Ceintuur trends herfst winter 2023 2024

De meest geliefde ceintuurs en riemen zijn momenteel: statement riemen die ook heel breed kunnen zijn, riemen met een stoere cowboy look en luxueuze ceintuurs met verfijnde kettinkjes en bedels.

Ceintuurs volgens de nieuwste modetrends voor winter 2023

Je kunt je lievelingsriemen en –ceintuurs op allerlei manieren dragen: door de lussen van je rok of broek zoals altijd, maar ook over een blazer, trui of jas.

Een opvallende modetrend voor winter 2023 2024 is het layeren van riemen. Volgens deze trend draag je tegelijkertijd meerdere riemen. Die kun je op elkaar afstemmen maar je kunt ook voor verschillende stijlen of modellen kiezen, bijvoorbeeld een brede riem en een smal ceintuurtje.

Zo draag je ceintuurs volgens de nieuwste modetrends voor winter 2023. Foto Charlotte Mesman

Hoe ver je deze trend kunt doorvoeren, kun je zien op de streetstyle look die wij in Parijs bij de modeshow van Louis Vuitton voor lente zomer 2024 fotografeerden. Op die foto zie je wel tien riemen bij elkaar die als het ware een soort korset vormen.

Zo draag je ceintuurs volgens de nieuwste modetrends voor winter 2023. Foto Charlotte Mesman

Iets dergelijks zagen we een paar jaar geleden al bij Diesel waar Melanie Kieback met behulp van vier riemen – twee zwarte, een witte en eentje in denim – een ’topje’ had gefabriceerd.

Zo draag je ceintuurs volgens de nieuwste modetrends voor winter 2023. Foto Charlotte Mesman

Wil je niet zover gaan, dan kun je altijd nog een riem hoog om je bovenlichaam over een blouse of jurk dragen, zoals op de foto hierboven. Naar verwachting gaan we riemen langs een strapless jurk deze winter nog veel zien.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS