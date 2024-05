Haartrends 2024. De lange pony is here to stay (en anti-aging)

Zin in een snelle update van je haar look? Denk dan eens aan de lange pony. Deze haardracht maakt steevast deel uit van de haartrends 2024.

Haartrends 2024. De lange pony. Caroline de Maigret. Foto Charlotte Mesman

Qua pony’s hebben we de afgelopen jaren heel wat modes voorbij zien komen. Baby bangs, micro bangs, rechte pony’s, gerafelde pony’s en wispy bangs met een veerachtige structuur, maar één pony zal nooit uit de pony gaan: de lange pony in jaren ’70 stijl. Die pony blijven we zien en er zijn celebs die er hun signatuur van hebben gemaakt.

De lange pony van Caroline de Maigret

Haartrends 2024. De lange pony. Caroline de Maigret. Foto Charlotte Mesman

Zoals stijlicoon Caroline de Maigret, Frans model, muziekproducent, ambassadeur voor Chanel en co-auteur van de boeken How to be Parisian en Older, But Better, But Older. Oeps, een hele mondvol :-) Maar dat zegt meteen ook wel wat. Als Caroline de Maigret bij zo’n pony zweert, dan moet-ie wel iets hebben.

En dat is ook zo. Zo’n eyeskimming pony heeft alle charme van de wereld en geeft je meteen dat je ne sais quoi dat kenmerkend is voor de French Girl look.

Haartrends 2024. De lange pony. Louise Follain. Foto Charlotte Mesman

Ben je nog niet over de streep, google dan eens de Franse model Louise Follain en Mara Lafontan. Ook deze beauty’s zijn schoolvoorbeelden van de Franse long pony en niemand zal ontkennen dat ze er niet goed mee wegkomen!

Anti-aging

Haartrends 2024. Foto Charlotte Mesman

Het is meteen ook een pony die heel wat voor je gezicht kan doen. Allereerst is het een fantastische camouflage voor voorhoofdsrimpels en kraaienpootjes. Die kun je mooi achter je haar verstoppen. Verder verlegt zo’n pony de aandacht naar je ogen. Je kunt ze onopgemaakt laten – zoals veel Françaises – maar ze met wat make-up ook extra accentueren.

Style opties

Wat ook heel fijn is, is dat je zo’n seventies pony ook gemakkelijk kunt weg stylen of als gordijntjespony kunt dragen. Je hebt er opeens een paar nieuwe haar looks bij zodat je niet elke dag met dezelfde coupe de deur uitstapt.

Onderhoud

Haartrends 2024. Foto Charlotte Mesman

Voor wat betreft het onderhoud – en hier spreken we uit ervaring – geldt het volgende. Als je voor het eerst voor zo’n pony gaat, laat ‘m dan door een ervaren kapper knippen. Heb je ‘m eenmaal en ben je ermee vertrouwd geraakt, dan kun je ‘m zelf gemakkelijk bijknippen.

Lijkt het je een grote stap, ga dan eerst voor een wat minder lange en volle pony en ga dan steeds een stapje verder. Op naar eyeskimming bangs!

Klik hier voor de haartrends voor de heren op ADVERSUS