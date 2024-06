Heb je je wel eens afgevraagd wat collageen dranken zijn en of ze echt iets voor je huid of gezondheid kunnen doen? We doken in de materie.

Wat zijn collageen dranken en wat kunnen ze voor je huid doen?

Er wordt wel gezegd dat het drinken van collageen een gunstig effect heeft op onze gezondheid en vooral ook op onze huid. Collageen drankjes worden dan ook wel gezien als ‘beauty drankjes’. Maar wat zijn collageen dranken nu eigenlijk en is het allemaal wel waar?

Collageen dranken

Collageen dranken zijn een voedingssupplement met collageeneiwitten, gesuspendeerd in een vloeistof, meestal gezuiverd water. Het collageen wordt doorgaans gehydrolyseerd, wat betekent dat het is afgebroken tot kleinere peptiden die gemakkelijker door het lichaam worden opgenomen.

Het collageen in deze dranken kan uit verschillende bronnen komen. De meest voorkomende vormen zijn rundcollageen en viscollageen. Viscollageen is over het algemeen het meest populair omdat dit type collageen minder verontreinigd zou zijn. Het zou het het meest geschikt zijn als je het wilt gebruiken voor een mooiere huid. In geval je je spieren en kraakbeen wilt versterken, zou rundcollageen beter zijn. Sommige collageen dranken bevatten ook extra ingrediënten zoals vitamines, mineralen, aminozuren of smaakstoffen.

Welk type collageen?

Er wordt wel gezegd dat het type collageen in een supplement minder belangrijk is dan de kwaliteit en zuiverheid van de bron. Zoek naar collageen dat:

afkomstig is van hoogwaardige, zuivere dierlijke weefsels

gehydrolyseerd is tot kleine peptiden voor betere opname

en vrij is van additieven, vulstoffen of kunstmatige ingrediënten.

Helpen collageen dranken echt?

Er zijn aanwijzingen dat collageensupplementen, inclusief drankjes, voordelen kunnen bieden voor de huid, het haar, de nagels, de gewrichten en de botten. Dit zou een collageen supplement voor je lichaam kunnen doen:

verbeterde huidelasticiteit, hydratatie en verminderde rimpels,

sterkere, minder broze nagels,

dikker, overvloediger haar,

verminderde gewrichtspijn en verbeterde functie bij artrose,

verhoogde spiermassa in combinatie met krachttraining,

sterkere botten en langzamer leeftijdsgebonden botverlies.

Het klinkt allemaal veelbelovend, maar er is meer onderzoek nodig, vooral naar de specifieke effecten van vloeibare collageen dranken. De voordelen kunnen ook afhangen van de kwaliteit en dosering van het supplement. Collageensupplementen worden over het algemeen goed verdragen, maar sommige mensen kunnen last krijgen van bijwerkingen zoals spijsverteringsproblemen of allergische reacties, vooral als het collageen afkomstig is van voedsel waarvoor ze allergisch zijn (let hier goed op!). Het is het beste om een ​​arts te raadplegen voordat je met een nieuw supplement begint.

Collageen drankjes voor je huid

Collageen dranken zijn vooral populair als beauty middel voor de huid. Zoals je gezien hebt, zouden deze drankjes rimpels kunnen verminderen en het vochtpeil en de elasticiteit van je huid kunnen verbeteren. De gedachte hierachter is dat naarmate we ouder worden, onze natuurlijke collageenproductie afneemt, wat leidt tot een slappe huid en rimpels; door collageen in te nemen, kunnen we mogelijk de collageenvoorraden van onze huid aanvullen en deze tekenen van veroudering tegengaan.

Er is enig (maar niet veel) bewijs om deze beweringen te ondersteunen. Uit een overzicht van 19 onderzoeken, gepubliceerd in the International Journal of Dermatology, onder 1.125 deelnemers bleek dat het nemen van gehydrolyseerde collageensupplementen de hydratatie en elasticiteit van de huid verbeterde en het verschijnen van rimpels verminderde in vergelijking met placebobehandelingen. Een paar steekproefsgewijze onderzoeken hebben ook aangetoond dat het drinken van collageen met specifieke peptiden zoals prolylhydroxyproline en hydroxyprolylglycine het vochtpeil en de elasticiteit kunnen verbeteren, de huid gladder kunnen maken en rimpels kunnen verminderen.

Het is echter belangrijk op te merken dat in veel van deze onderzoeken gebruik werd gemaakt van in de handel verkrijgbare supplementen die aanvullende ingrediënten bevatten, zoals vitamines, mineralen, antioxidanten en hyaluronzuur. Dit maakt het moeilijk om te bepalen of de waargenomen voordelen voor de huid uitsluitend te danken waren aan het collageen of aan een combinatie van de andere ingrediënten.

Bovendien is de manier waarop collageen door het lichaam wordt opgenomen en gebruikt nog steeds niet helemaal duidelijk. Collageen moet het spijsverteringsproces overleven en via de bloedbaan de huid bereiken. Sommige deskundigen beweren dat het collageenmolecuul te groot is om intact te worden opgenomen en wordt afgebroken tot kleinere aminozuren en peptiden die mogelijk niet in de huid terechtkomen.

Kanttekeningen

Hoewel het onderzoek naar collageen dranken en de gezondheid van de huid veelbelovend is, zijn er nog steeds enkele dingen waarmee je rekening moet houden:

Er zijn meer grootschalige onderzoeken van hoge kwaliteit nodig om de veiligheid en werkzaamheid op lange termijn van in de handel verkrijgbare collageen dranken overtuigend te bewijzen.

De kwaliteit en zuiverheid van collageensupplementen kunnen sterk variëren, waarbij sommige additieven, vulstoffen of verontreinigingen bevatten.

Zogenaamd bewijs van de werkzaamheid uit online ervaringen en beoordelingen moet met een korrel zout worden genomen omdat de huidverbeteringen van mensen te wijten kunnen zijn aan andere veranderingen in levensstijl of een placebo-effect. Vaak ook heb je hier met beoordelingen van mensen te maken die geen expert zijn.

Collageen dranken zijn geen vervanging voor zonbescherming (het allereerste wat je moet doen als je je huid mooi wilt houden, is altijd een SPF gebruiken) en ook niet voor cosmetische crèmes en serums op basis van retinoïden. Die laatste stoffen zijn uitgebreid onderzocht en bewezen is dat ze effectief zijn voor het verbeteren van de huidtextuur en het verminderen van rimpels.

