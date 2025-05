4x Lentelooks waar je mode ideeën van kunt opsteken. Foto Charlotte Mesman

De zon schijnt. Alle reden om extra aandacht aan je outfit te besteden. Eerder deze week hadden we het al over het 7-point system, een fashion truc die je een heel eind op weg kan helpen. Vandaag hebben we vier lentelooks van de Paris Fashion Week voor je die je meer vertellen over de mode trends voor lente zomer 2025 en ook over de manier waarop je spannende en up-to-date combinaties kunt samenstellen.

Mini met ballonvorm

De lengtes van broeken en rokken voor lente zomer 2025 lopen uiteen van mini tot maxi. Als de zon schijnt en de temperaturen stijgen, is het heel fijn om de zon eindelijk weer eens op je benen te voelen. Waag je aan een minirok of shorts. Is het nog wat fris, combineer deze look dan met boots en een stoer jack of een grote trui of hoodie.

Wat je moet weten: de mini-jurken, -rokken en shorts voor dit seizoen komen in allerlei vormen en stijlen. Ballonvormen doen, net zoals vorig jaar zomer, weer volop mee. Op onze foto’s zie je een creatie van Rabanne die van voren als een mini-jurk oogt en van achteren een uitgesneden rug en balloon shorts laat zien. Zoals je ziet, hebben de balloon skirt van vorig jaar zomer zich verder ontwikkeld. Leef je uit met deze creatieve vondsten van de modeontwerpers (en -ketens).

Kleur en fantasieën

Dit is zo’n typische 7 point-system look: een look waarin minimaal 7 items te vinden zijn en zo een fashionable geheel vormen.

Wat je moet weten: het geheim van deze look is de geslaagde combinaties van items. Hier is over nagedacht! (en uiteindelijk ziet het er ogenschijnlijk moeiteloos uit). We zijn het combineren de afgelopen jaren een beetje verleerd met al die broekpakken, total looks en lange jurken. Trek tijd uit om je eigen combinaties te leggen. Laat je inspireren door deze look die bestaat uit een roze broek, een bloemenblouse, een leren jack met leren tas in dezelfde kleur, rode schoenen (!) en een fancy zonnebril. De rode nagellak haakt aan bij de schoenen.

Mix and match

Geen up-to-date mini-jurk of –rok in je kast? Trek dan die cocktail jurk aan, maar wel met een casual twist.

Wat je moet weten: een ander geheim van de fashionista’s en mode-ontwerpers is het leggen van onverwachte combinaties, zoals deze mini-jurk met pailletten met daarop een sportswear-inspired jasje. Verder kun je deze look zo casual of gekleed afmaken, zoals je wilt. Alles staat en valt met de accessoires die je kiest. Met grote oorbellen en zilverkleurige schoenen ga je richting een feestelijke look. Vervang de oorbellen door kleine knopjes en de schoenen door ballerina’s en je bent (bijna) casual.

Laagjes looks

Met de 7-point system look kom we ook weer terug bij een techniek die door de total looks (setjes, broekpakken, lange jurken) een beetje naar de achtergrond was verdwenen en dat is: layeren, het combineren van verschillende lagen. Deze techniek is vooral in de overgangsseizoenen, als het weer wisselvallig is, interessant.

Wat je moet weten: laagjes zijn cool, vooral als je verschillende stijlen bij elkaar haalt. Let hier op de ‘onderjurk’ met kanten randje, de lange trui met hoge col (ook in de lente kan dat fijn zijn, kies een lichte kleur), het jack dat maar weinig langer is dan de onderlagen zodat je een flink stuk bloot been laat zien (zonder dat je het koud hebt) en de stoere boots. Een supercombi die extra schwung krijgt dankzij de accessoires: de goudkleurige ceintuur, de bling bling tas, de klassieke bril en de grote goudkleurige oorbellen. Op het eerste gezicht past het niet of nauwelijks bij elkaar maar het geheel is in balans.

