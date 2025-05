Bruiloft in 2025? Do’s en don’ts voor jouw look als bruiloftsgast. Streetstyle look bij Zimmermann. Foto Charlotte Mesman

Het is altijd leuk als er een uitnodiging voor een bruiloft in de bus valt, maar na het eerste moment van blijdschap duikt de hamvraag onvermijdelijk op: wat moet ik aan? Het antwoord daarop vind je vaak in de uitnodiging zelf. Daarin wordt meestal een indicatie voor de dresscode gegeven. Zo interpreteer je die.

Formele bruiloften

Voor formele bruiloften zul je op klassieke dresscodes als black-tie of semiformal of iets dergelijks stuiten. We zetten ze nog even voor je op een rijtje.



White-Tie: het meest formeel, vaak bij koninklijke of staatsaangelegenheden. Dames dragen een lange avondjurk met elegante sieraden en hakken. Deze dresscode komt zelden voor.

Black-Tie: formeel, maar iets minder streng dan white-tie. Dames kiezen voor een lange galajurk of een chique cocktailjurk. Ook een stijlvol broekpak is een optie.

Black-Tie Optional: formeel maar flexibeler. Dames kunnen een cocktailjurk of nette combinaties dragen. Mannen hoeven niet per se een smoking aan.

Semiformal: netjes maar minder formeel. Denk aan een cocktailjurk of een mooie jurk tot midi-lengte met hakken.

Cocktail Attire: dressy, maar niet te formeel. Meestal een jurk tot net boven de knie – een cocktailjurk -, geschikt voor binnen- en buitenbruiloften.

Casual: ondanks de naam nog steeds verzorgd. Een nette jurk, rok of broek met blouse is passend. Jeans en sportkleding zijn meestal niet gewenst, tenzij aangegeven.

Vandaag de dag. Bruiloften in 2025

Vandaag de dag kleed je je voor elke bruiloft, ongeacht of je nu wel of niet een specifieke dresscode in de uitnodiging aantreft, mooi aan, als was het maar uit respect voor het bruiloftspaar (en jezelf). Wel mag het tegenwoordig allemaal wat creatiever. Steeds vaker kiezen bruidsparen voor een thema, bijvoorbeeld ‘bohemian chic’ of een specifieke kleur. In die gevallen kun je het bruidspaar geen groter plezier doen dan je daaraan te houden. Ook de locatie kan je meer vertellen over de dresscode en je ideeën geven voor jouw look als bruiloftsgast.

Tips voor jou als bruiloftsgast

Lees de uitnodiging zorgvuldig door: zoals gezegd is de uitnodiging je eerste aanknopingspunt. Is de dresscode je niet duidelijk? Vraag het gerust na bij het bruidspaar of de planner.

Check de locatie: een tuinfeest vraagt om luchtige stoffen en comfortabele schoenen, terwijl een balzaal om een elegante look vraagt. Buiten in de zon? Kies lichte stoffen zoals linnen en katoen en platte schoenen – ballerina's, elegante sandalen, loafers – of blokhakken. Binnen in een zaal? Hakken en een mooie jurk passen beter.

Wees jezelf: kies iets waar jij je goed in voelt, van een vrolijke bloemenjurk tot een mooie jumpsuit, van een chic broekpak tot een kokerrok met een mooie zijden blouse.

Budget shoppen: geen budget voor een designersoutfit (wie wel?). Kijk eens bij huurplatforms of mix een nieuw maar betaalbaar item met andere mooie dingen die je nog hebt.

Accessoires maken het af: een opvallende tas, een mooie zonnebril of een subtiel sieraad kunnen je look net dat beetje extra geven.

Do’s en don’ts

Do:

Check de uitnodiging goed.

Pas je outfit aan op het weer en de locatie.

Inspiratie nodig? Check de nieuwste modetrends voor zomer 2025, zoals aardetinten, ruches en stroken, cut-outjurken, botergele tinten, oversized broekpakken, polkadots (stippen), doorzichtige jurken, elegante sieraden, statement schoenen.

Respecteer de wensen van het bruidspaar.

Kleed je niet te sexy.

Plan vooruit, begin niet op het laatste moment met het samenstellen van een feestlook.

Don’t:

Draag geen wit (dat is voor de bruid).

Vermijd donkere kleuren bij een zomerse setting.

Kies geen te casual kleding.

Vergeet geen comfortabele schoenen mee te nemen (vooral als je van plan bent om op nieuwe schoenen naar het feest te gaan).

