Kerstdecoratie trend 2023: ijspegelverlichting

Kerst decoratie trend: ijspegelverlichting

Het is weer bijna zover. De Feestdagen komen snel dichterbij. De dagen worden korter en donkerder maar daar staat tegenover dat we volop genieten van de sfeervolle lichtjes in de stad, in winkels en, waarom niet, in en om je eigen huis.

Zoals elk jaar hebben we weer de keuze uit een groot aanbod Kerst decoraties. Een heel stijlvol en sprankelend effect bereik je met ijspegelverlichting. Deze lichtjes geven je omgeving, of het nu je huisgevel of de balkonrand is, een betoverende twist mee. Dit soort verlichting is steeds populairder aan het worden.

Voor wie het nog niet weet, ijspegelverlichting is een slinger lichtjes die in korte strengen naar beneden hangen waardoor je het idee van glinsterende ijspegels krijgt. Met ijspegelverlichting kun je je huis, maar ook je bedrijfspand of zelfs een hele straat op een sfeervolle en feestelijke manier verlichten.

Er is een ruime keuze als het op ijspegelverlichting aankomt. De slingers komen in allerlei lengtes, het snoer kan zwart of wit zijn, en de lichtjes zijn warm wit of koud wit. Voor een extra spannend effect kies je lichtjes met een twinkle, alsof het echt ijspegels zijn die hangen te glinsteren in het maanlicht.

Voordat je de lichtjes gaat uitzoeken en installeren, maak je eerst een plan. Wat ga je versieren, hoe ga je het doen? Ga je alleen jouw huis versieren of doen de buren mee? Of ga je je winkel of bedrijfspand zo’n sprankelende omlijsting meegeven? De mogelijkheden zijn oneindig want dankzij een koppelsysteem kun je meerdere soorten verlichtingen met elkaar verbinden.

Maak een ontwerp en bereken hoeveel meter je nodig hebt. Als je gaat koppelen, kijk dan na hoeveel producten je kunt aansluiten op één startkabel. Soms heb je meerdere startkabels nodig, bijvoorbeeld als je een grote boom met duizenden lampjes wilt verlichten.

Ook als het op kwaliteit aankomt, is het aanbod qua ijspegelverlichting groot. Kies voor een kwalitatief hoogwaardig product zodat je de lichtjes jarenlang veilig kunt gebruiken en gemakkelijk kunt installeren. Er zijn professionele ijspegelverlichting producten voor buiten die door kerstverlichting installateurs en decorateurs worden gebruikt.

Het installeren zelf is vrij simpel. Rol de slinger(s) uit langs de dakrand, de balkonrailing of het raam dat je wilt versieren, zet de snoeren vast en verbind de verschillende soorten verlichting – als je voor een combinatie hebt gekozen – via het koppelsysteem. Je kunt de lichtslingers natuurlijk ook over bomen of heggen draperen.

Verder kun je er natuurlijk van alles bij halen. Combineer ijspegelverlichting met kransen, slingers van dennentakken, nepsneeuw of andere decoraties en maak er een stijlvol geheel van. Laat je fantasie gaan en creëer een magische wereld van sprankelende lichtjes die van de donkere winterdagen een feest maken. Klik hier voor meer tips en tricks voor de Feesten 2023.