Foto Charlotte Mesman

Geen tussenseizoen zonder de trenchcoat. Het is dé jas bij uitstek voor seizoenen waarop het weer veranderlijk is en je van het ene op het andere moment op een regenbui kunt worden getrakteerd. De trenchcoats voor zomer 2025 helpen je die momenten stijlvol door. We vertellen je meer over deze regenjassen en de looks die je ermee kunt creëren.

Trenchcoats op de catwalks

Op de catwalks voor zomer 2025 domineren lange trenchcoats die tot net boven de enkel – of zelfs tot op de voet – vallen. Grote namen als Dior, Chloé, Stella McCartney en Saint Laurent zetten vol in op deze maxi-varianten, waarmee je moeiteloos een statement maakt.

Oversized power schouders geven de jas een stoere touch en zorgen ervoor dat je de jas makkelijk over meerdere lagen draagt. Het silhouet is wijd en relaxed, perfect voor een nonchalante maar stijlvolle look

De trenchcoat in de street style mode

Ook in de street style komen we de trenchcoat vaak en graag tegen. Het is een klassieker waar elke fashionista zich graag in laat spotten, al was het maar omdat dit item zich overal mee laat combineren. Over een spijkerbroek is een trenchcoat – zeker als je voor een up-to-date model gaat – direct trendy. Maar ook over een pak, een mantelpakje, een jurk, een rok, zelfs over shorts of een mini-rok is deze jas een altijd-goed-keuze.

Looks tijdens de Paris Fashion Week

De looks tijdens de Paris Fashion Week werken inspirerend. We staken er spannende mode ideeën van op. We vertellen je er meer over:

Foto Charlotte Mesman

Combineer een maxi trench in een lichte kleur met een lange rok met stroken en een bijbehorende korte top en maak de look af met witte laarzen en een witte tas. Een paar goudkleurige oorbellen en een donkere shield bril en je bent supercool!

Foto Charlotte Mesman

Draag een lange crèmekleurige trenchcoat (hier een exemplaar met over de schouders ook een korte cape) over een total black look. Maak de look af met chique zwarte mocassins en een donkerbruine tas. Très chic!

Foto Charlotte Mesman

Houd je van boyish? Draag een klassieke kaki trenchcoat over een bandplooibroek en een gestreept overhemd. Haal er een fancy das bij, zoals op de foto, en aarzel niet om onder de broek lichte schoenen met puntige neuzen te dragen.

Foto Charlotte Mesman

Voor een spannende mix tussen vrouwelijk en boyish kun je je laten inspireren door deze total pink (met een beetje zwart) look. Draag een korte roze trenchcoat op een wijd uitlopende roze broek en een roze overhemd met zwarte das. Maak de look af met een zwarte tas, goudkleurige oorbellen (alweer! Zie hier een andere modetrend) en een aviator zonnebril.

Kortom: de trenchcoat is dé jas om deze zomer eindeloos mee te variëren. Laat je inspireren en creëer jouw eigen iconische look!

