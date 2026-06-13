Hair rewilding: de nieuwe haartrend na de skinification van de hoofdhuid

Na de skinification van de hoofdhuid verovert nu de hair rewilding trend de beautywereld: het opnieuw ontdekken van je natuurlijke haartextuur en –kleur.

Na de skinification van de hoofdhuid is er nu de hair rewilding trend

Jarenlang volgde de moderne beautyroutine een vertrouwd patroon. Haar werd gekleurd, steil gemaakt, gekruld, verlengd met extensions, gladgemaakt, opgelicht, voorzien van glans en zorgvuldig in model gebracht. Het doel was niet alleen gezond haar. Het ging om controle over het haar. We vulden onze badkamerkasten met producten die beloofden elk haarprobleem op te lossen.

Nu is er een opvallende tegenbeweging in de haarverzorging op gang aan het komen.

Steeds meer vrouwen laten intensieve haarbehandelingen voor wat ze zijn en kiezen ervoor om hun natuurlijke haar weer de ruimte te geven. Op sociale media, in salons en binnen de beautywereld duikt daarvoor steeds vaker dezelfde term op: hair rewilding.

De trend sluit aan bij de inmiddels wijdverspreide tendens waarbij gezondheid belangrijker wordt dan perfectie. Na de opkomst van de skinification van de hoofdhuid verschuift de aandacht steeds verder van styling naar verzorging. Niet langer staat de vraag centraal hoe we ons haar kunnen veranderen, maar juist hoe het in de best mogelijke conditie kan komen.

Voor veel vrouwen begint dat met iets verrassend eenvoudigs: stoppen met ingrijpen.

Wat is de hair rewilding trend?

Hair rewilding verwijst naar de keuze om je haar minder intensief te behandelen en de natuurlijke eigenschappen ervan te omarmen. Vergelijk het met rewilding van de natuur waarbij ecosystemen met zo min mogelijk menselijke tussenkomst terugkeren naar hun oorspronkelijke staat.

Hair rewilding betekent dus: stoppen met verven, met hitte stylen en afscheid nemen van extensions of chemische behandelingen. Of simpelweg: je natuurlijke haartextuur, kleur en structuur accepteren. Soms ook betekent hair rewilding: minder wassen en natuurlijke ingrediënten zoals oliën gebruiken in plaats van sulfaten en siliconen.

De trend kent geen strikte regels. Het gaat niet om een volledig verbod op haarverzorging, maar om een andere benadering.

In plaats van voortdurend te corrigeren of te veranderen, kiezen vrouwen ervoor om te ontdekken hoe hun haar zich gedraagt wanneer het minder wordt belast.

De invloed van de skinification van de hoofdhuid

De opkomst van de hair rewilding trend (wat mogelijk meer dan alleen een tijdelijke trend is) staat niet op zichzelf.

De afgelopen jaren is binnen de beautywereld steeds meer aandacht ontstaan voor de verzorging van de hoofdhuid (scalp care). Die ontwikkeling staat bekend als de skinification van de hoofdhuid.

Net zoals gezichtsverzorging zich richt op een gezonde huidbarrière, richt scalp care zich op het creëren van een gezonde basis voor sterk haar. Ingrediënten als niacinamide, peptiden, hyaluronzuur en milde exfolianten hebben inmiddels hun weg gevonden naar serums, tonics en andere hoofdhuidproducten.

Het uitgangspunt is eenvoudig: gezond haar begint bij een gezonde hoofdhuid.

Hair rewilding sluit daar goed op aan. Beide ontwikkelingen leggen de nadruk op verzorging en herstel in plaats van op het verbergen van eigenschappen die als ongewenst worden gezien.

Veel vrouwen ontdekken een haarstructuur die ze waren vergeten

Wie jarenlang dezelfde kleurbehandelingen, stylingroutines of hitteapparaten gebruikt, raakt vaak gewend aan een bepaalde versie van het eigen haar.

Wanneer die behandelingen wegvallen, blijkt regelmatig dat het natuurlijke haar er anders uitziet dan verwacht.

Sommige vrouwen ontdekken dat hun haar meer golft dan ze zich herinnerden. Anderen zien krullen terugkomen die jarenlang verborgen bleven onder hittebehandelingen. Ook komt het voor dat haar voller blijkt te zijn dan gedacht of juist een andere kleur heeft gekregen dan vroeger.

Voor vrouwen die hun haar al decennialang verven, kan de terugkeer van de natuurlijke kleur verrassend zijn.

Wat jarenlang vertrouwd voelde, blijkt soms vooral het resultaat van onderhoud en styling.

Waarom je haar sterker aanvoelt

Haarbehandelingen zijn niet per definitie schadelijk. Miljoenen vrouwen verven, föhnen of stylen hun haar zonder problemen.

Tegelijkertijd vragen veel populaire behandelingen wel iets van de haarvezel.

Chemische processen veranderen de haarstructuur. Hitte droogt het haar uit. Extensions kunnen spanning veroorzaken op de haarwortels. Wie meerdere van deze factoren combineert, belast het haar intensiever dan iemand die dat niet doet.

Wanneer die belasting afneemt, merken veel vrouwen na verloop van tijd veranderingen.

Het haar breekt minder snel af, voelt soepeler aan en vaak gaat het meer glanzen. Ook gespleten punten lijken minder snel terug te keren.

Dat gebeurt niet van de ene op de andere dag. Haar groeit gemiddeld ongeveer een centimeter per maand. Daardoor duurt het vaak zes tot twaalf maanden voordat een duidelijk verschil zichtbaar wordt.

De terugkeer van natuurlijke textuur

De timing van hair rewilding is geen toeval.

In de mode- en beautywereld groeit al langer de waardering voor natuurlijke eigenschappen. Krullen hoeven niet meer per se gladgemaakt te worden. Grijs haar wordt steeds vaker met trots gedragen. Golven mogen er losser en minder perfect uitzien.

Ook op de catwalks zien we haar dat beweegt, leeft en bewust niet volledig is gecontroleerd. Dit wordt wel gecontroleerde imperfectie genoemd.

Hair rewilding past binnen die ontwikkeling.

Met andere woorden: je natuurlijke haartextuur is niet iets dat per se gecorrigeerd hoeft te worden. Het kan juist een van de mooiste eigenschappen van je haar zijn.

De overgangsfase vraagt geduld

Wie begint met hair rewilding krijgt meestal niet direct het resultaat waar op sociale media foto’s van worden gedeeld.

De eerste maanden kunnen juist lastig zijn.

Uitgroei wordt zichtbaar. Beschadigde haarlengtes blijven aanwezig. Verschillende texturen kunnen naast elkaar bestaan. Haar dat jarenlang chemisch is behandeld, ziet er vaak anders uit dan het nieuwe haar dat vanaf de wortel groeit.

Juist deze fase zorgt ervoor dat sommige vrouwen afhaken.

Wie het proces doorzet, beschrijft vaak dat de veranderingen geleidelijk zichtbaar worden. Niet in weken, maar in maanden.

Dat maakt hair rewilding bijna uitzonderlijk in een tijd waarin veel beautyproducten snelle resultaten beloven.

Meer vrijheid, minder onderhoud

Naast de zichtbare veranderingen noemen veel vrouwen nog een ander voordeel.

Ze besteden minder tijd aan hun haar.

Kappersafspraken bepalen niet langer de agenda. Regen of vochtige lucht veroorzaken minder stress. Uitgroei hoeft niet direct weggewerkt te worden.

Wat begint als een experiment met haarverzorging heeft daardoor soms invloed op andere aspecten van het dagelijks leven.

Veel vrouwen beschrijven een gevoel van ontspanning wanneer ze merken dat hun uiterlijk niet voortdurend onderhoud vraagt om verzorgd voor de dag te komen.

Een andere kijk op mooi haar

Misschien verklaart dat waarom hair rewilding zoveel aandacht krijgt.

De trend laat zien dat schoonheid niet altijd ontstaat door meer te doen. Soms ontstaat ze juist wanneer er minder wordt ingegrepen.

Dat betekent niet dat vrouwen stoppen met haarverzorging of geen interesse meer hebben in beauty. Wel verschuift de aandacht naar gezondheid, conditie en natuurlijke uitstraling.

Voor de één betekent dat het omarmen van grijze haren. Voor de ander het terugvinden van natuurlijke krullen, golven of volume.

Het resultaat ziet er niet bij iedereen hetzelfde uit.

Maar veel vrouwen die kiezen voor hair rewilding zeggen achteraf hetzelfde: hun haar voelt sterker, gezonder en meer als hun eigen haar dan in jaren het geval is geweest.

En dat verklaart meteen waarom de trend aanslaat.

Lees meer