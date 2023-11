Met deze haartrends en anti-aging tips houd je je haar jong. Foto Charlotte Mesman

Ook je haar ontkomt niet aan het natuurlijke verouderingsproces. In de loop van de tijd worden je haarfollikels kleiner. Hormoonveranderingen zorgen voor een vermindering in de talgproductie waardoor je haar droger wordt. Het gaat langzamer groeien en valt meer uit. Bovendien, dit weet iedereen, kunnen pigmentcellen verloren gaan waardoor je haar grijs wordt. Geen reden voor paniek! Pas je haarroutine aan deze veranderingen aan om je haardos mooi te houden. We hebben een aantal haartips en kapsels volgens de kapseltrends voor 2023 voor je.

Haartips om je haar gezond te houden

1. Wordt je haar dunner? Zorg voor voldoende eiwitten, zink en antioxidanten. Deze voedingsstoffen vind je in eieren, kip, bonen en erwten, bessen, spinazie, vette vis, noten en zaden, avocado’s.

2. Heb je last van ongewone haaruitval? Raadpleeg je huisarts om andere oorzaken dan het verstrijken van de jaren en hormoonveranderingen uit te sluiten. Je huisarts kan je bovendien – indien hij/zij dat nodig acht – middelen voorschrijven die de haargroei stimuleren (zoals minoxidil).

Kapseltrends en anti-aging tips. Foto: Charlotte Mesman

3. Kies je haarproducten met zorg. Verwen je haar regelmatig met een voedend (natuurlijk) masker, zoals met castorolie. Vermijd haarproducten die alcohol bevatten. Kies bij voorkeur voor vochtinbrengende producten. Ook als je geen krullend haar hebt, zou je haarproducten voor krullend haar kunnen proberen. Omdat krullend haar meer behoefte heeft aan hydratatie, zijn deze producten in de regel vochtinbrengend.

4. Masseer je hoofdhuid tijdens het wassen. Doe dit met je vingertoppen maar niet met je nagels. Stimuleer de bloedcirculatie maar beschadig je hoofdhuid niet.

5. Kies je shampoo met zorg. Vermijd shampoos met alcohol, sodium chloride (een verdikkingsstof) en de inmiddels bekende SLS (sodium lauryl sulfate) en SLES (sodium laureth sulfate). Dit zijn goedkope, maar ook agressieve reinigingsstoffen die je shampoo doen schuimen (en dat voelt fijn), maar die ook de natuurlijke huidbarrière aantasten. Als je moet kiezen tussen twee kwaden, dan is SLES net iets beter dan SLS, aldus de experts. Een goed alternatief voor SLS/SLES is SLSA. Dit klinkt alsof ze familie van elkaar zijn, maar dat is niet zo. SLSA is een extract van kokosnootolie of palmolie en is zachter voor de huid. SLSA is bovendien oplosbaar in water waardoor er geen restjes in je haar achterblijven.

Met deze haartrends en anti-aging tips houd je je haar jong. Foto Charlotte Mesman

6. Borstel je haar zacht. Die honderd energieke slagen van oma mag je vergeten. Ga voorzichtig met je haar om.

Kapseltips en kapseltrends 2023

7. Verander van haarstijl. Het is een fabeltje dat je je haar moet afknippen als je ouder wordt. Dit hoeft echt niet. Wel is het zo dat er bepaalde haarstijlen zijn die je haar voller en gezonder kunnen doen lijken (maar dit geldt voor iedereen en voor elke leeftijd). Lange lagen geven je haar meer volume en massa. Je haar ziet er bovendien gezonder uit als je de dode haarpunten afknipt. Een kortere haarlengte weegt minder waardoor het gemakkelijker is om je haar body te geven. Het zijn allemaal kleine foefjes. Halflange kapsels zijn én blijven dé kapseltrend, ook voor 2023, dus wees niet bang om de schaar erin te zetten.

Haartrends 2022. Van deze ponykapsels word je blij! (Ook voor 50-plussers). Foto: Charlotte Mesman

8. Een gordijntjespony camoufleert rimpels. De gordijntjespony is de meest flatterende pony die er is. Deze pony is bovendien weinig riskant want je kunt ‘m gemakkelijk wegstylen en hij groeit snel uit. Pony’s zijn bovendien de allerhotste haartrend voor 2023!

9. Een haarkleurtje kan helpen. En dan hebben we het niet over het camoufleren van grijze haren maar over het effect van een haarkleuring op je haar. Het geeft je haar een dikker aanzien en legt er een mooie glans over. Natuurlijk is niet-verven gezonder, maar je zou bijvoorbeeld alleen de lokken rond je haar kunnen behandelen, kleurloos of met een flatterende kleur. Face framing is een inspirerende en verjongende haartrend voor 2023.

TRENDYSTYLE