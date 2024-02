Max Mara herfst winter 2024 2025. Photo courtesy of Max Mara

De modeshow van Max Mara is altijd een hoogtepunt tijdens de Milan Fashion Week. Dit was ook dit keer weer zo. En ook dit keer overtrof het Italiaanse maison de verwachtingen. Chiquer kan het gewoon niet! Streng en sensueel, elegant en draagbaar. Tijdloos en modern. De modecollectie van Max Mara voor herfst winter 2024 2025 maakt extreem hebberig!

Max Mara collectie voor herfst winter 2024 2025

We zetten de belangrijkste modetrends uit de collectie voor herfst winter 2024 2025 op een rijtje.

#1 Colette en de Belle Époque

Max Mara herfst winter 2024 2025. Photo courtesy of Max Mara

De nieuwe collectie van Max Mara is geïnspireerd door Colette, schrijver, journalist, screenwriter, geraffineerd, intelligent, passioneel, vrijgevochten. De collectie weerspiegelt de elegantie van de Belle Époque (begin twintigste eeuw) met een vleug demi-mondaine glamour en een tikje sensualiteit. Modern, suggestief, vrouwelijk met een mannelijke twist (Colette hield ervan zich als een man te kleden). Dat is de mood van deze nieuwe wintercollectie.

#2 Monochroom

Max Mara herfst winter 2024 2025. Photo courtesy of Max Mara

De Belle Époque mood zit ‘m vooral in de vormen en lijnen van de collectie. De kleuren zijn opvallend ingetogen en gedekt. Zwart, diepblauw, bruin, camel (typisch Max Mara), grijs, crème. Meer kleuren komen we er niet in tegen. En vaak zien we maar één kleur per outfit. Met andere woorden: monochroom – of ton sur ton, noem het zoals je wilt – blijft een trend!

#3 Een beetje Japan

Max Mara herfst winter 2024 2025. Photo courtesy of Max Mara

Uit de Belle Époque leent Max Mara het door Japan geïnspireerde ‘ovoid’ silhouet van rond 1910. Deze invloeden zien we terug in jassen met draperieën en nieuwe constructies, soms zelfs met kimonomouwen, soms met een bloezend effect op de rug van een bomber jack. Of het silhouet nu lang of kort is (want beide lengtes komen in de collectie voor), het wordt geaccentueerd door een wollen band in de taille, een soort ‘obi’.

#4 Smal riempje in de taille

Max Mara herfst winter 2024 2025. Photo courtesy of Max Mara

De taille is terug. De dagen van de vormeloze oversized mode zijn geteld. Max Mara accentueert de taille in deze nieuwe wintercollectie niet alleen met een moderne ‘obi’ maar ook met een smal riempje. Dit is een trend die we ook op andere catwalks zagen. Een ander item dat je in de gaten moet houden, is het zwarte coltruitje. Het is terug!

#5 Boudoir

Max Mara herfst winter 2024 2025. Photo courtesy of Max Mara

Aan de ene kant zien we in deze collectie mannelijke items als officiersjassen, cabans en power coats met de typische Max Mara uitstraling, aan de andere kant zien we looks die zijn geïnspireerd door boudoirs en backstage loges van weleer. Denk hierbij aan peignoirs, pyjama’s, maar ook slipdresses en teddymaterialen. En verder flanel en tweed. robes-de-chambres in flanel of donkerblauw fluweel, maar dan voor overdag. Voor de avond voegt het modehuis er zwarte en donkerblauwe kristallen aan toe.

#6 Vintage tassen

Max Mara herfst winter 2024 2025. Photo courtesy of Max Mara

En dan de tassen en schoenen! Met een vintage look maar ook weer heel eigentijds. Supercool! We zeiden het al: deze collectie maakt hebberig :-)