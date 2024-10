Zo wordt jouw spijkerbroeken look superchic

Jeans look bij Chanel. Foto Charlotte Mesman

Spijkerbroeken zijn een constante in ieders garderobe maar je kunt wel spelen met de looks die je ermee samenstelt. Tijdens de Fashion Weeks doen we altijd spannende en up-to-date ideeën op. We kozen vier spijkerbroeken looks met een hig end fashion twist voor je uit. Om zelf mee aan de slag te gaan.

Romantisch à la Chloé

Spijkerbroeken voor winter 2024. Jeans look bij Chloé. Foto Charlotte Mesman

Voor een romantische bohémien look in Chloé stijl combineer je je spijkerbroek met een blouse met stroken en wijde mouwen. Draag de blouse van boven open of kies voor een model met een lage hals en draag er een statement ketting in. Romantische blouses kun je met elk model spijkerbroek combineren maar je geeft je look een extra twist als je voor een retro model met hoge taille kiest. Om de bohémien look te versterken, kies je voor tanned leather accessoires.

Superchic in Chanel (stijl)

Jeans look bij Chanel. Foto Charlotte Mesman

Deze superchique spijkerbroeken look spotten we bij Chanel. De spijkerbroek heeft een hoge taille e een licht carrot model (opbollend rond de dijen) en extra lange broekspijpen. Combineer dit soort spijkerbroeken met flatjes (ballerina’s) een een mooi bouclé jasje en tas in dezelfde (pastel)kleur. Ga voor goudkleurige details, als goudkleurige knopen en een goudkleurige ketting. Een zwarte zonnebril en jouw look is af!

Cool in vintage leer

Spijkerbroeken voor winter 2024. Jeans look bij Hermès. Foto Charlotte Mesman

Combineer een spijkerbroek met hoge taille en doorleefde look met een stoer vintage leren jack. Draag er een simpel truitje onder en maak de look af met supercoole mode accessoires zoals de goudkleurige puntige pumps, de Hermès tas en de zwarte zonnebril. Deze look spotten we bij – je raadt het al – Hermès.

Up-to-date à la Stella McCartney

Spijkerbroeken voor winter 2024. Jeans look bij Stella McCartney. Foto Charlotte Mesman

Ook bij Stella McCartny spotten we een spijkerbroek met hoge taille (de hoge taille blijft voorlopig de favoriet) en puntige pumps. In plaats van een leren jack was de jeans hier met een lange wollen cape – een trend voor deze winter! – gecombineerd. Voor de gelegenheid (de modeshow van Stella McCartney voor zomer 2025) werd de cape op de blote huid gedragen maar je kunt er natuurlijk ook heel goed een top, truitje of blouse onder dragen. Ook is weer een detail in de vorm van een statement ketting. Opvallend is dat hier voor een witte tas – in combinatie met de schoenen – is gekozen.

Bekijk de modelooks maar eens en laat je inspireren.

