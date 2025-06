De cargobroek die begon als een trend is inmiddels integraal in onze garderobe is opgenomen. Bovendien wordt deze broek steeds cooler.

Streetstyle alert: de cargobroek krijgt een fashion upgrade. Foto Charlotte Mesman

De cargobroek is allang niet meer slechts een trend— dit soort broeken zijn uitgegroeid tot een vaste waarde in onze garderobe. En het mooiste? Ze worden elk seizoen alleen maar cooler.

Een paar jaar geleden was de cargobroek hét it-item dat je móest hebben. Inmiddels is het een blijvertje geworden: een broek die je uit de kast trekt wanneer je zin hebt in een stoere, nonchalante look. Voor 2025 krijgt de cargobroek echter een verrassend chique update.

Cargobroeken op de catwalk

Op de catwalks voor lente zomer 2025 (en vooruit, ook voor aankomende winter) zagen we cargobroeken in alle soorten en maten voorbij komen. De grote nieuwigheid? Satijnen cargobroeken. Deze glanzende varianten zijn perfect voor een avondje uit en geven je look direct een sophisticated twist.

Streetstyle alert: de cargobroek krijgt een fashion upgrade. Foto Charlotte Mesman

Ook voor overdag zijn de nieuwste modellen allesbehalve saai. Denk aan oversized zakken en opvallende ritsen—de signatuur van de cargobroek. Zo spotten we het Argentijnse topmodel Mica Arganaraz na afloop van de show bij Sacai in een zandkleurige cargobroek met grote utilitarian zakken en opvallende banden die je onder de knie vastmaakt. Het resultaat? Een speels silhouet waarvan de wijde pijpen slank afkleden.

Streetstyle alert: de cargobroek krijgt een fashion upgrade. Foto Charlotte Mesman

Het Japans-Franse model Mika Schneider kwam naar buiten in een cargobroek met extra lange opgestikte zakken in een tabakskleur waardoor het geheel deed denken aan cowboy chaps —helemaal western chic. De bijpassende blouse maakte de look compleet.

Streetstyle alert: de cargobroek krijgt een fashion upgrade. Foto Charlotte Mesman

Ook het Franse model Alix Bouthors is fan. Bij Chloé droeg ze een denim cargobroek met opvallende rode details op de zakken—een subtiele knipoog naar utility wear.

Streetstyle alert: de cargobroek krijgt een fashion upgrade. Foto Charlotte Mesman

Tot slot zagen we bij Hermès de Venezolaanse América González in een slank gesneden cargobroek zonder zakken, maar mét stoere details en zichtbare ritsen. Minimalistisch, maar met een duidelijke workwear vibe.

Zo draag je de cargobroek nu

Op straat combineren de modellen hun cargobroek het liefst casual: met chunky boots of sneakers en een windjack of leren jas. Het resultaat? Een look die moeiteloos cool is en perfect past bij de ultieme streetstyle van nu.

Onze tip: Investeer deze zomer in een cargobroek met een twist—of dat nu satijn is, een denim exemplaar met opvallende zakken of eentje met ritsen in zicht. Zo ben je verzekerd van een up-to-date look die zowel overdag als ’s avonds werkt.

