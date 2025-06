Frisse tandpastastrepen in het blauw en roze voor preppy looks en ultieme zomervibes. Laat je inspireren door deze streetstyle looks.

De modecollectie van Rabanne voor zomer 2025 opende met niemand minder dan topmodel Gigi Hadid in blauwe shorts met daarop een lila met wit gestreept shirt, een blauw overhemd met strepen en een blauwwit gestreept windjack. De toon was gezet: strepen en preppy looks zijn de leidraad in deze collectie. Maar ook in de streetstyle bij de show van Rabanne voor winter 2025 2026 tijdens de afgelopen Paris Fashion Week afgelopen maart.

Strepen in de streetstyle

Rabanne showde de nieuwe wintercollectie op een uitzonderlijk mooie, zonovergoten dag en dat kwam de influencers goed uit: zo konden ze zich zonder kou te lijden in de allernieuwste zomerlooks van Rabanne laten fotograferen. Deze looks vormden een verfrissend moment tijdens de Paris Fashion Week.

Preppy met een twist

Frisse tandpastastrepen in het blauw en roze voor preppy looks en ultieme zomervibes. Laat je inspireren door deze streetstyle looks. Foto Charlotte Mesman

Het look die Gigi Hadid zes maanden geleden op de catwalk showde, kwamen we niet als zodanig in de streetstyle tegen, maar in dezelfde lijn lagen de gestreepte shorts suits die meerdere influencers droegen. De pakjes bestaan uit opbollende (balloon) shorts met een top die van achteren open is en die met een strik aan de voorkant wordt dichtgeknoopt. Zoals gezegd, komen ze in streepmotieven: babyblauw met wit, indigoblauw met wit, mintgroen met roze en wit. Verder zijn de pakjes versierd met zilverborduursels, een ander Leitmotiv in de collectie.

Van dag naar avond

Een slimme stylingtip die we spotten: over sommige shorts suits werd een transparante, lange jurk met borduursels gedragen. Zo transformeer je een casual strandsetje moeiteloos in een elegante avondlook. Perfect voor wie de hele dag wil shinen, van brunch tot diner.

Preppy meets futuristisch

De gestreepte overhemden, shirts, shorts suits en wijde bermuda’s van Rabanne sluiten aan bij de preppy core trend die voor zomer 2025 weer in de mode is. Bij Rabanne werden deze vrij klassieke items gecombineerd met accessoires in metallic en plastic, zoals metallic schoenen met plastic details of tassen met piercings met een plastic overtas.

En nu jij

Je ziet het: deze zomer mag je gerust experimenteren met strepen en preppy silhouetten. De looks van Rabanne zijn niet alleen supercool en fris, maar ook heel draagbaar—perfect voor warme dagen. En die doorzichtige jurk? Een echte must-try die je eigen zomeroutfits meteen een upgrade geeft. Tip: duik in de streetstyle foto’s van de show en laat je inspireren voor jouw ultieme zomerlook!

