In het modebeeld voor komende winter is een heropleving te zien van de zogenaamde demure …

Vijf mode basics die elke vrouw in haar garderobe wil hebben

In het modebeeld voor komende winter is een heropleving te zien van de zogenaamde demure trend. Eigenlijk is deze trend niets anders dan de voortzetting van de inmiddels overbekende quiet luxury trend. Met andere woorden: ook deze winter gaan we voor outfits die uitblinken door bescheidenheid, elegantie en subtiele verfijning.

De demure trend betekent een verschuiving van de gewaagde en gedurfde stijlen van de zomer, waarbij we schitteren in klassieke looks zonder dat ze overdreven of opzichtig te zijn. Influencers op platforms zoals TikTok hebben deze trend populair gemaakt door een stijl te promoten waarbij het er niet te dik bovenop ligt, maar die eerder – zoals het heet – effortless chic is.

Vijf mode basics die elke vrouw in haar garderobe wil hebben

1. Klassieke blouse

Een klassieke damesblouse is een tijdloos item dat elke outfit naar een high fashion niveau tilt. Het aanbod aan blouses voor deze winter is groot. Er zijn talloze stijlen en silhouetten waardoor het gemakkelijk is om een blouse te vinden die past bij jouw lichaamstype. Blouses laten zich bovendien gemakkelijk combineren met rokken, broeken of onder blazers, waardoor ze perfect zijn voor zowel casual als formele gelegenheden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit kledingstuk een grote comeback aan het maken is.

2. Wrapper top

De wrapper top met gekruiste bandjes op de rug is een andere must-have. Deze stijl biedt niet alleen comfort maar kan moeiteloos worden gecombineerd met jeans of rokken voor een casual maar stijlvolle uitstraling. De gekruiste bandjes hebben als bijkomend voordeel dat de top mooi afkleedt en niet afzakt of ongewenst rekt zoals dat met parallelle bandjes het geval kan zijn. Deze tops laten zich ook gemakkelijk onder een blazer dragen en hebben het voordeel dat je oksels vrij zijn, iets wat heel prettig draagt.

3. Geklede broek

Een geklede broek is een andere must-have voor een klassieke en geraffineerde look. Denk hier aan een oversized of soft model of juist een recht en tailored model. Het hangt van je smaak, stijl en lichaamsbouw af welk type broek het beste voor jou werkt. Met een geklede broek kun je alle kanten op. Met platte schoenen en een blouse heb je een perfecte kantoorlook. Met een wrapper top en een paar hoge hakken kun je erin gaan stappen of feesten.

4. Midi-rok

Een midirok is het toppunt van ingetogen mode met zijn bescheiden lengte en vloeiende silhouet. Hij is verkrijgbaar in verschillende kleuren (zwart blijft de grote favoriet) en patronen en kan gestyled worden voor verschillende gelegenheden – of hij nu gecombineerd wordt met een getailleerde top voor een brunch of een blouse voor de avond. Dit item voegt elegantie toe aan elke garderobe en zorgt dat je je op en top vrouwelijk voelt.

5. Klassieke trenchcoat

Als de temperaturen dalen, is een klassieke trenchcoat onmisbaar. Dit bovenkledingstuk biedt niet alleen bescherming tegen regen en wind, maar geeft elke outfit een geraffineerde twist mee. Kies voor neutrale tinten zodat je je trench bij verschillende looks kan dragen en je de ingetogen elegantie uitstraalt die de demure trend kenmerkt.