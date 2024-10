Kapselidee. Met dit vlechtkapsel heb je iets aparts! Foto Charlotte Mesman

Er zijn dagen of gelegenheden waarop je wel eens een ander hoofd in de spiegel wilt zien. Als je een feestje hebt bijvoorbeeld, of een gelegenheid waarbij je look wel een extra boost mag hebben. Dat kun je met kleding doen maar ook met je haar. Dit kapselidee deden we op bij de modeshow van Giambattista Valli in Parijs.

Vlechtkapsel

Dit kunstige vlechtkapsel is goed voor een high impact look maar is op zich vrij eenvoudig na te doen. Onze eerste tip is: netjes werken.

Het mooiste resultaat bereik je als je je haar van tevoren wast en glad föhnt. Heb je daar geen tijd voor dan is dat in dit geval niet zo heel erg omdat het haar strak naar achteren is getrokken en met product is glad gestyled. Het mag dus ook zonder fris gewassen haar.

Middenscheiding

Is je haar gewassen en geföhnd trek dan met de punt van een kam een scherpe middenscheiding. De middenscheiding is nog steeds het allercoolst, volgens de jongste generaties. Trek de scheiding helemaal naar achteren door zodat je haar in twee duidelijke secties is verdeeld.

Strak naar achteren

Trek beide secties nu strak naar achteren en zet elke sectie net even boven je nek vast in een paardenstaart. Borstel en kam het haar zodat het mooi plat tegen je hoofd ligt. Strijk het haar glad met een haarproduct – glanzend of mat – om babyhaartjes tegen te gaan.

Vlechttorentjes

Kapselidee. Met dit vlechtkapsel heb je iets aparts! Foto Charlotte Mesman

Maak nu van de paardenstaart een vlecht en draai die om zichzelf. Je zult misschien niet precies het torentjesresultaat als op de foto krijgen, maar dat geeft niet. Werk in ieder geval zo netjes mogelijk en zet de torentjes met schuifspeldjes vast.

Haarstukken

Hoe dikker de vlechten, hoe mooier en groter de torentjes. Voor een extra boost kun je overwegen om een haarstuk met elk van de staarten mee te binden zodat je dikke vlechten krijgt.

Finishing touch

Spray een haarlook over je kapsel om alles goed strak te houden, want nogmaals: hoe netter dit kapsel hoe groter het effect.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en ga zelf aan de slag.

