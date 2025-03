Update je tas met bag charms. Hoe meer, hoe beter. More is more. Het is een huge tassentrend voor 2025.

Tassentrend voor 2025: hoe meer bag charms, hoe beter. Bij Miu Miu. Foto Charlotte Mesman

Deze tassentrend voor 2025 zat er al aan te komen: bag charms. Het is dé trend om je tas met sleutelhangers met grappige, stijlvolle of betekenisvolle voorwerpen te versieren. We zagen deze trend vorig seizoen al volop bij Miu Miu. Chanel heeft ook altijd al met bag charms gespeeld. Maar het meest verrassend was dat zelfs een klassiek en serieus modehuis als Hèrmes met bag charms kwam…

Hop hop hop. Paardjes bij Hèrmes

Tassentrend voor 2025: hoe meer bag charms, hoe beter. Bij Hermès. Foto Charlotte Mesman

Niet iedereen weet misschien dat het Franse modehuis Hèrmes een diepe band heeft met paarden, die teruggaat tot de oprichting van het maison in 1837 door Thierry Hermès. Thierry, een meester in leerbewerking, maakte zadels en tuig voor paarden, voornamelijk voor de Europese elite en koningshuizen. Deze ambachtelijke producten waren zo mooi, dat Hermès al snel bekend stond als een leider in luxe zadelmakerij.

Tassentrend voor 2025: hoe meer bag charms, hoe beter. Foto Charlotte Mesman

Hoewel het maison zich later ontwikkelde tot een volledig luxemerk met producten zoals handtassen en sjaals, blijft de connectie met paarden. Het merk associeert nog altijd met de wereld van paardensport en luxe. Dat is ook te zien in het logo en de showlocatie in Parijs, namelijk de kazerne op het Boulevard Henri IV dat de thuisbasis van de cavalerie van de Garde Républicaine is. In de modecollectie van zomer 2025 komen daar ook de tassen met bag charmes in de vorm van paardjes bij! Check onze streetstyle foto’s maar eens.

Leather tricks bij Miu Miu

Tassentrend voor 2025: hoe meer bag charms, hoe beter. Bij Miu Miu. Foto Charlotte Mesman

In de streetstyle bij de modeshow van Miu Miu afgelopen Paris Fashion Week (maart jl.) spotten we tassen met zogenaamd leather tricks, sleutelhangers met leren kwastjes en bloemachtige vormen. Leuke gadgets maar wat minder uitbundig dan het vorige seizoen.

Lipsticks bij Chanel

Tassentrend voor 2025: hoe meer bag charms, hoe beter. Bij Chanel. Foto Charlotte Mesman

Chanel houdt van tassen met een knipoog en de afgelopen jaren hebben we ze in allerlei vormen en gedaantes gezien. Van parfumflessen tot chanel-autobusjes. Maar de charm die we de afgelopen Paris Fashion Week het meest tegenkwamen, was de lipstick!

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en update je tas. Er is maar weinig voor nodig!

