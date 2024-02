De nieuwste lip filler trends. Beautification is het sleutelwoord

Lip fillers blijven een trend, ook al dacht je dat misschien niet. Dat komt omdat het opspuiten van je lippen tegenwoordig veel mooier, beter en natuurlijker wordt gedaan. We gaan niet meer voor van die opgepompte lippen die je vanaf een kilometer afstand herkent. Het is allemaal heel subtiel. Beautification is de trend.

Beautification

Beautification betekent eigenlijk niet meer dan verfraaiing. Dit is het uitgangspunt bij de lip filling trends en technieken van vandaag de dag. Het gaat erom dat je je eigen lippen mooier maakt op een natuurlijke manier die bij jouw persoonlijkheid en jouw gezicht past. We gaan dus niet meer klakkeloos de mond van Kim Kardashian of Kendall Jenner na-apen maar nemen ons eigen unieke uiterlijk als leidraad. Maar dan mooier :-)

Gen-Z, millenials, perennials

Een andere trend is dat lip fillers geen leeftijd meer kennen. Gen-Z, millenials, perennials. Vrouwen van alle leeftijden wagen zich eraan. Waren het voorheen vooral de wat rijpere vrouwen die hun lippen lieten inspuiten om ouderdomsverschijnselen tegen te gaan, tegenwoordig gaan ook jonge meisjes ervoor. En ieder heeft zo zijn of haar eigen wensen en verwachtingen. Die worden niet alleen bepaald door leeftijd, maar ook door het verschil in levensstijl, smaak en het eigen uiterlijk.

Lip fillers trends

Lip fillers worden tegenwoordig niet meer alleen gebruikt om het volume van je lippen te boosten, maar bijvoorbeeld ook om fijne lijntjes rond de mond te corrigeren en om de lipcontouren en het liprood te herdefiniëren. De trend is dan ook ‘ATP’, ofwel een combinatie van anatomie, techniek en product.

Vanzelfsprekend is de verbindende en bepalende factor de cosmetische arts. Alleen als die de vakkundigheid maar ook de nodige kennis van de huidige schoonheidsidealen in huis zul je met een harmonieus en natuurlijk resultaat naar huis gaan.

Zo zijn er bepaalde regels in de natuur die gerespecteerd moeten worden. Neem de verhouding tussen bovenlip en onderlip. Die 1/3 bovenlip tegenover 2/3. Met andere woorden: de onderlip moet ongeveer 1,5 keer voller zijn. Of eigenlijk, om het heel precies te zeggen, moet de onderlip 1,618 zo vol zijn. Gaat er een lichtje op? Juist ja, dat is precies de gulden snede.

Maar daarmee ben je er nog niet. De arts moet bij het bepalen van het volume van je lippen rekening houden met je leeftijd – te volle lippen in een wat ouder gezicht is onnatuurlijk – en natuurlijk ook met je gelaatstrekken. Heb je een vol of rond gezicht dan kun je ook wat meer lipvolume hebben.

Ook de herdefiniëring van de lipcontouren en het liprood vraagt om kennis van zaken. Het gaat er niet alleen om dat die weer scherp is – alsof je een lippotlood hebt gebruikt – maar je kunt er ook andere effecten mee bereiken. Zo oogt een gedefinieerde Cupidoboog vrouwelijk maar kan je er ook de bovenlip visueel gezien wat mee laten inkorten waardoor de ruimte tussen neus en Cupidoboog groter wordt, iets wat heel jeugdig staat.

Verder worden fillers in jonge mensen tegenwoordig ook veel gebruikt om schoonheidsfoutjes te verhelpen, bijvoorbeeld om meer symmetrie te brengen in asymmetrische lippen of om een glimlach die teveel tandvlees laat zien te corrigeren.

Hyaluronzuur

Lip fillers bevatten gewoonlijk (voor een groot deel) hyaluronzuur, een lichaamseigen stof die tot 1000 keer zijn eigen gewicht in water kan dragen en daardoor een optimale vochtinbrenger is. Als je dit weet, zul je ook begrijpen waarom ze ook worden gebruikt om de lippen te hydrateren.

De kwaliteit van lip fillers is tegenwoordig steeds beter en veiliger. Hoe zuiverder (hoe meer hyaluronzuur), hoe minder risico’s. Ingespoten hyaluronzuur wordt in de loop der tijd door het lichaam afgebroken. Dit soort fillers zijn dus niet permanent maar daar staat tegenover dat ze, juist omdat hyaluronzuur lichaamseigen is, wel veiliger zijn.

Producenten doen hun best om met de formule van hun fillers die van het hyaluronzuur dat ons lichaam aanmaakt zo dicht mogelijk te benaderen. Niet alleen vanwege de veiligheid die we al noemden, maar ook omdat er door de beautification trend, die om een zo natuurlijk mogelijk resultaat vraagt, niet alleen oog is voor de vorm maar ook voor de textuur en de zachtheid van de lippen. Er mogen zich geen ophopingen in de lippen vormen en de dynamiek – glimlachen, lachen, praten – moet zo natuurlijk mogelijk blijven.

Klik hier voor de beauty trends voor de heren op ADVERSUS