Wit blijft ook voor zomer 2025 onverminderd populair en is dé zomertrend van 2025 waar we niet omheen kunnen. Doe ideeën op!

Total white looks: dé zomertrend van 2025. Foto Charlotte Mesman

Tijdens de Paris Fashion Week in maart 2025 zagen we het overal: total white looks die fris, stijlvol en verrassend modern zijn. Van casual tot chic, wit is dit seizoen de (niet-)kleur die iedere garderobe nodig heeft. Hoe meer witte items in je kast, hoe gemakkelijker het is om geslaagde combinaties te leggen. We hebben een aantal streetstyle looks voor je. Doe er inspiratie van op voor jouw eigen total white looks.

Optisch witte jurk met witte boots

Total white looks: dé zomertrend van 2025. Foto Charlotte Mesman

Een van de opvallendste streetstyle looks was de optisch witte medi-jurk gecombineerd met witte boots. Deze combinatie is modern en strak, maar blijft dankzij de witte kleur ook vrouwelijk en licht. De hoge witte boots geven net dat beetje extra pit, waardoor de outfit perfect is voor een feestelijke opening van een tentoonstelling of een casual avondje uit.

Witte oversized broek met statement top

Total white looks: dé zomertrend van 2025. Foto Charlotte Mesman

Ook zagen we veel oversized witte broeken, gedragen met statement tops met volumineuze design vormen. Die variëren van strapless modellen tot exemplaren met mouwen, afgestemd op het weer en de gelegenheid. De wijde broek zorgt voor comfort en een nonchalante vibe, terwijl de top juist een artistiek en architectonisch statement maakt. Ideaal als je wilt opvallen zonder in te leveren op draagcomfort.

Witte maxi-jurk voor speciale gelegenheden

Total white looks: dé zomertrend van 2025. Foto Charlotte Mesman

Voor speciale momenten (behalve bruiloften, of course) is de witte maxi-jurk een absolute must. Hierbij zien we lichte, luchtige stoffen zoals sheer mesh, die een dromerige en zomerse touch geven. Is de jurk transparant? Combineer ‘m dan met witte (cycliste) broekjes eronder voor een stijlvolle én praktische look. Zo blijf je elegant en toch modern.

Total white pak: dé zomer essential

Het total white pak, met bijpassende broek en blazer, is deze zomer niet weg te denken. Het is een tijdloze klassieker die met een frisse twist wordt gedragen. Of je ‘m nu combineert met een simpele witte tanktop (supercool!) of een delicate blouse, dit pak straalt zelfvertrouwen en klasse uit. Perfect voor werk, een feestje of een chique zomerborrel.

Sheer maxi-jurk met witte accessoires

Total white looks: dé zomertrend van 2025. Foto Charlotte Mesman

Tot slot zien we sheer maxi-jurken met witte accessoires zoals gladde tassen, boots maar ook schoenen zoals flatjes of visserssandalen. Witte accessoires zijn deze zomer superhot en maken elke look compleet. De doorschijnende jurk op onze streetstyle foto geeft een zachte, mysterieuze vibe, terwijl de witte boots en tas de outfit een strakke, moderne finishing touch geven. Nog een beetje fris? Draag er een maxi trenchcoat over!

Kortom: total white is deze zomer dé manier om stijlvol en fris voor de dag te komen. De Paris Fashion Week liet zien dat wit alles behalve saai is. Nu jij!

