Tijdbesparende tips voor je outfits

Hoe lang sta jij ’s ochtends voor de spiegel te twijfelen over wat je moet aantrekken? Veel mannen hebben tegenwoordig een volgeboekte agenda, waardoor het soms een uitdaging is om voldoende tijd vrij te maken voor de belangrijke zaken in het leven. Hoewel je misschien vindt dat de kleding die je draagt misschien niet bijzonder zijn, bepalen die wél in grote mate de eerste indruk die je maakt bij anderen. In dit artikel bespreken we vier manieren waarop jij tijd kunt besparen bij het samenstellen van je outfit.

1. Creëer je eigen capsule wardrobe

Zoals de naam al doet vermoeden, is een capsule wardrobe een compacte garderobe met tijdloze en veelzijdige kledingstukken. Het uitgangspunt is dat hoe minder kledingstukken je hebt, hoe meer ruimte, tijd en geld je uiteindelijk bespaart. Bovendien is het eenvoudig om overzicht te houden en om te zien wat je eventueel moet vervangen. Door te kiezen voor basic items in neutrale kleuren zoals zwart, wit, grijs, beige en marineblauw kun je eindeloos combineren. Koop dus shirts van hoge kwaliteit, jeans die perfect passen en truien die hun vorm behouden na veelvuldig wassen. Natuurlijk heb je dit niet in een middag voor elkaar, het is dus verstandig om stapsgewijs een capsule wardrobe op te bouwen.

2. Plan je outfits vooruit

Dit klinkt op het eerste gezicht misschien vreemd, maar zoals je je ook goed voorbereidt op een belangrijke afspraak, is het ook verstandig om helder voor ogen te hebben welke outfits je de komende week nodig hebt. Pak aan het einde van de week je agenda erbij en stem je keuze af op je activiteiten. Verwacht je bijvoorbeeld dat je lang moet reizen, dan is het slim om een non-iron shirt aan te trekken. Deze overhemden blijven kreukvrij, zelfs na een lange autorit. Ben je benieuwd hoe dit werkt? Lees dan meer in de veelgestelde vragen over strijkvrije overhemden. Het is ook verstandig om het weerbericht in de gaten te houden zodat je droog op je bestemming aankomt. De geplande outfits kun je de avond van tevoren al klaarleggen of ophangen, zodat je ze de volgende ochtend alleen nog maar hoeft aan te trekken. Uiteraard is dit principe ook erg handig wanneer je je koffer moet inpakken voor op vakantie!

3. Houd je kleding altijd klaar om te dragen

Een tijdbesparende tip die vaak over het hoofd wordt gezien is het schoon en netjes houden van je kleding. Niets is vervelender wanneer het overhemd dat je wilt aantrekken nog in de wasmand ligt of dat je favoriete spijkerbroek vol kreukels zit. Zorg er daarom voor dat je kleding altijd schoon en klaar is om te dragen. Hang dus schone kleding direct na het drogen op, vouw je truien en T-shirts netjes op en strijk kreukelige items voordat je ze opbergt. Dit klinkt misschien als een hele klus, maar zodra het een routine is geworden, bespaar je tijd en onnodige frustratie. Een stoomapparaat is een verstandige investering om snel en effectief kreukels weg te werken.

4. Organiseer je kledingkast

Een open deur voor sommigen, maar een opgeruimde kledingkast helpt je sneller keuzes te maken. Hierin is het belangrijk dat alles een vaste plek heeft zodat je niet onnodig veel tijd kwijt bent met het zoeken. Houd seizoenskleding gescheiden en sorteer kleding op type en kleur. Dit maakt het visueel overzichtelijker en gemakkelijker om iets snel te vinden. Gebruik stevige hangers voor je overhemden en jassen en zorg voor voldoende lades en planken voor je T-shirts en truien. Mocht dit niet genoeg zijn, dan kun je ook opbergboxen gebruiken voor je sokken, ondergoed en accessoires. Overweeg om kledingstukken die je al een jaar niet hebt gedragen weg te doen of te doneren.

Het samenstellen van een stijlvolle outfit hoeft niet veel tijd te kosten. Door de bovenstaande tips toe te passen, kun je je ochtendroutine aanzienlijk verkorten zodat je tijd overhoudt om ontspannen en zelfverzekerd voor de dag te komen. Begin klein door één tip per week toe te passen. Begin met het organiseren van je garderobe, en voeg vervolgens geleidelijk andere gewoontes toe. Wees consequent in je aanpak en geef jezelf de tijd om nieuwe routines te ontwikkelen. Evalueer regelmatig je kledingkast en doneer items wat je niet meer draagt. Zo houdt je je collectie overzichtelijk en actueel.