Chunky oorbellen zijn hét accessoire waarmee je in 2025 niet alleen je outfit, maar ook jezelf een boost geeft.

Glamour is terug: chunky oorbellen zijn dé must-have van 2025. Foto Charlotte Mesman

Good-bye, minimalisme! Na seizoenen van ingetogen, vaak minuscule oorstekers en subtiele sieraden is het eindelijk tijd voor wat meer drama aan je oren. Chunky oorbellen – ook wel maxi-oorbellen genoemd – zijn helemaal terug van weggeweest. Oversized, sculpturaal en allesbehalve bescheiden. De oorbellentrend van 2025? Durf op te vallen!

Statement oorbellen met een knipoog

Chunky oorbellen zijn niet zomaar accessoires, het zijn mini-statements die je persoonlijkheid in één oogopslag verraden. Denk aan de power vibes van de jaren ‘80 en ‘90, maar dan met een moderne twist. Van gedurfde vormen tot verrassende materialen: deze oorbellen zijn perfect voor zowel een casual streetstyle als een chique avondlook.

Of je nu kiest voor grote hoops of geometrische eyecatchers, chunky oorbellen geven zelfs de simpelste outfit een instant upgrade. Glanzend metaal, gekleurde hars, of een spannende mix van materialen – dit zijn de details die het verschil maken.

2025: het jaar van de maxi-oorbel

Je kunt er niet omheen: chunky oorbellen zijn overal. Op de catwalks, in de reclamecampagnes van sieradenmerken en modehuizen, en natuurlijk aan de oren van stijliconen als Hailey Bieber, Jennifer Lopez en Zendaya. Maxi-oorbellen zijn mini-kunstwerkjes om te dragen – artistiek, gedurfd, maar altijd geraffineerd.

De 5 grootste chunky oorbel-trends van nu

1. De comeback van de button earring

Ronde en volle oorbellen zijn terug van weggeweest. Denk aan die klassieke Chanel- en Dior-vibes, maar dan met een frisse, moderne edge.

2. Geometrisch en gedurfd

Strakke lijnen, asymmetrie en architectonische vormen: sieradenontwerpers en modehuizen spelen met ruimte en volume voor een wow-effect.

3. Materialenmix

Metaal, emaille, kristal – alles mag en alles kan. Juist de combinatie van verschillende texturen maakt elk paar uniek.

4. XL-hoops, maar dan anders

De klassieke oorring krijgt een upgrade: gedraaid of met een speelse twist. Maxi-hoops zijn here to stay.

5. Vintage meets future

Barokke parels op stoere structuren, cameeën in glanzend staal: het contrast tussen verleden en toekomst is dé rode draad van 2025.

Zo draag je chunky oorbellen als een pro

Less is more: laat je oorbellen de show stelen door de rest van je look simpel te houden. Think: little black dress, wit overhemd, blazer.

Opgestoken haar = instant chic: hoge staart, strakke knot of je haar achter je oren – zo krijgen je oorbellen alle aandacht.

Speel met proporties: gestructureerde schouders, wijde halslijnen of juist strakke basics zorgen voor balans.

Mix met mate: combineer chunky oorbellen met subtiele accessoires. Laat die grote ketting even thuis en kies voor minimalistische armbanden of fijne ringen.

Statement make-up: een dikke eyeliner of knallende lipstick maakt het glam-effect compleet. De rest? Gewoon lekker natuurlijk.

Ready, set, shine!

Het is tijd om weer te stralen. Chunky oorbellen zijn hét accessoire waarmee je in 2025 niet alleen je outfit, maar ook jezelf een boost geeft. Dus: durf groot te denken, en laat je oren spreken!

