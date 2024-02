JW Anderson voor winter 2024 2025

Photo courtesy of JW Anderson FW 2024 2025

Tijdens de modeweken zijn er altijd wel een paar modecollecties waar ik hoteldebotel verliefd op word. Niet altijd zijn die van dezelfde modeontwerpers. Dit keer vond ik bijvoorbeeld de modeshow van JW Anderson supercool.

JW Anderson voor herfst winter 2024 2025

Jonathan Anderson, afkomstig uit Noord-Ierland, staat bekend om zijn surrealistische en experimentele ontwerpen. Zijn collecties zijn innovatief en onconventioneel. De silhouetten zijn overdreven en ongewoon. Dat geldt ook voor de nieuwe modecollectie voor herfst winter 2024 2025. De silhouetten variëren dit keer van grotesk tot superstrak en klein.

Knitwear

Photo courtesy of JW Anderson FW 2024 2025

Een belangrijk onderdeel in deze wintercollectie is de knitwear. Op de catwalk showen jurken die wel met reusachtige breipennen moeten zijn gebreid, zo groot zijn de steken. Andere wollen jurkjes hebben opbollende rokken. Tegenover al deze grote en vervormde volumes staan kleine wollen setjes die uit truitjes en shorts bestaan.

Photo courtesy of JW Anderson FW 2024 2025

Oversized jassen

Photo courtesy of JW Anderson FW 2024 2025

De overjassen zijn groter dan groot. Zelfs het woord ‘oversized’ dekt hier de lading niet. De schouders zijn enorm, de modellen ‘verzuipen’ in de jassen. Hetzelfde geldt voor het leren jack met een groot volume en een onregelmatige, ronde boord die van voren korter is.

Photo courtesy of JW Anderson FW 2024 2025

Draperieën

Photo courtesy of JW Anderson FW 2024 2025

Een andere leidraad in deze wintercollectie zijn de draperieën. We zien ze in de truien die met wijde bermuda’s worden geshowd in de vorm van een soort sjaals die rond het middel zijn geknoopt. Hetzelfde knoop/draperie spel komt terug in de lange jurken waarin geknoopte stof een koord vormt tussen middel en zoom.

Strokenrokken

Photo courtesy of JW Anderson FW 2024 2025

Opvallend zijn ook de lange strokenrokken in kleur die in het middel bijeenworden gehouden door bloemboeketten. Op de rokken grote truien met een diepe V-hals.

Neutrale kleuren

Het kleurenpalet in deze collectie is vrij neutraal: wit, blauw, grijs, zwart, camel en bruintinten, zachtgeel, een enkele helblauwe outfit, hier en daar wat rood.

Pantoffels en grijze krullenpruiken

Het thema in deze collectie is ‘groteske alledaagsheid’ of ‘alledaagse groteskheid’. De alledaagse twist komt in dit geval van de oversized ‘pantoffels’ met bontvoering en de grijze krullenkopjes, pruiken, maar dan wel met een heel echte, natuurlijke grijstint.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS