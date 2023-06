De Milan Fashion Week is in volle gang. Geniet van deze knappe heren. Modellen off duty bij de modeshow van Valentino.

Modellen off duty bij de mannenshow van Valentino. Foto Charlotte Mesman

Gisteren gingen de mannenshows voor zomer 2024 in Milaan van start. Valentino beet de spits af en showde de nieuwe herencollectie van Pierpaolo Piccioli in het romantische universiteitsgebouw onder een brandend hete zon. Voor de ingang stonden honderden fans de VIPs op te wachten en een lange stroom aan zwarte limousines vulde de straat.

Modellen off duty bij de mannenshow van Valentino. Foto Charlotte Mesman

Modellen off duty bij de mannenshow van Valentino. Foto Charlotte Mesman

Wij wachten de vakmensen af om plaatjes te schieten van stijlvolle streetstyle looks maar de opkomst was mager. En de spontaneïteit is er wel een beetje af. Showlocaties werd steeds vaker gebruikt voor oneigenlijke PR-doeleinden.

Modellen off duty bij de mannenshow van Valentino. Foto Charlotte Mesman

Modellen off duty bij de mannenshow van Valentino. Foto Charlotte Mesman

Zo werden er gisteren zelfs honden – ja, je leest het goed – geshowd. Die werden aan de hand van influencers de straat opgestuurd om gefotografeerd te worden. De honden waren mooi en lief maar het laat wel zien hoe het streetstyle gebeuren tijdens de Fashion Weeks aan het verworden is.

Modellen off duty bij de mannenshow van Valentino. Foto Charlotte Mesman

Ook na afloop van de show werd het er niet beter op. We wilden de modellen off duty fotograferen maar die gingen op in de menigte en gingen alle kanten uit waardoor we heel wat mannen misliepen.

Modellen off duty bij de mannenshow van Valentino. Foto Charlotte Mesman

Pas later, toen veel mensen al weg waren, stuitten we op een handjevol modellen in het parkje voor de Universiteit en natuurlijk moesten die eraan geloven. We hebben dan toch nog wat mooie heren voor je!

Bekijk de foto’s maar eens. Vandaag is dag 2. Morgen weer een update uit Milaan.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS