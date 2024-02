Modetrend: deze zomer gaan we weer volop teenslippers dragen! Photo courtesy of Miu Miu

Het lijkt nog een ver-van-je-bed-show maar voor je het weet is het lente en heeft het zonnetje zoveel kracht dat je op sandalen naar buiten kunt. Of op teenslippers! Want die gaan we het komende seizoen weer volop dragen. Het wordt de zomer van de ‘flip flop couture’. Wie had dat ooit gedacht?

Flip flop couture

De zomer van 2024 gaat de ‘ordinaire’ teenslipper een opmerkelijke comeback maken. Deze nieuwe modetrend hebben we met name aan modehuizen als Chanel en Miu Miu te danken. Deze iconische merken (Miu Miu is momenteel het meest gewilde modemerk) zorgen dit seizoen voor een revolutie in de perceptie van slippers en transformeren ze van casual strandkleding naar chique ‘schoenen’ die geschikt zijn voor een breed scala aan gelegenheden. Het ziet ernaar uit dat je er binnenkort ook op kunt gaan stappen of ermee naar je werk kunt.

Terug in de tijd

Slippers hebben een rijke en diverse geschiedenis die duizenden jaren teruggaat. De vroegst bekende voorbeelden van dit soort schoenen zijn terug te voeren op het oude Egypte, waar ze werden gemaakt van papyrus en palmbladeren. De eenvoud en bruikbaarheid van het ontwerp maakten ze tot een populaire keuze in warme landen.

Teenslippers over de hele wereld

Teenslippers hebben in verschillende culturen verschillende vormen en namen aangenomen. In Japan staan ze bekend als zōri en worden ze sinds de achtste eeuw gedragen. In Brazilië werd de traditionele teenslipper, bekend als Havaianas, in de jaren zestig wereldwijd populair en is nu een iconisch symbool van de Braziliaanse cultuur. Ook in Nederland hebben we ze al volop gedragen. Misschien herinner je je uit je kindertijd (jaren ’70) nog die witte slippers met rode of blauwe banden en grote margrieten. Iedereen wilde ze hebben J In de jaren ’90, sterk beïnvloed door de jaren ’70, werd de teenslipper opnieuw razend populair en kwamen maisons als Jil Sander en Calvin Klein met glam varianten.

Van vrijetijdskleding tot high fashion

Jarenlang werden slippers vooral geassocieerd met vrijetijdskleding en vaak waren ze verboden in luxe etablissementen zoals clubs en restaurants. In de loop van de tijd zijn de modenormen echter geëvolueerd en hebben ontwerpers het potentieel van slippers als modieus schoeisel ingezien.

Chanel en Miu Miu: pioniers van de flip flop couture

Dat we het komende seizoen weer volop aan de teenslippers gaan, hebben we aan luxe modehuizen als Chanel en Miu Miu te danken. Deze maisons showden hun nieuwe collecties met slippers. Chanel introduceerde in de collectie voor lente zomer 2024 klassieke zwarte teenslippers met banden waarop het kenmerkende gewatteerde patronen was nagebootst en met een verfijnd metalen dubbel CC-logo op één van de banden. Miu Miu toonde daarentegen op de catwalk voor lente zomer 2024 een reeks speelse en kleurrijke slippers met kleurrijke stenen als versieringen, die met een enkelbandje werden gedragen. Bij Burberry zagen we veredelde teenslippers in slangenleer en Bottega Veneta gaf de klassieke teenslipper een luxe twist mee met kleur en geraffineerde details.

Teenslippers op de rode loper

De heropleving van slippers kan aan verschillende factoren worden toegeschreven. Op den duur komt alles terug en klaarblijkelijk is het nu het moment van de slipper. Verder valt niet te ontkennen dat teenslippers comfortabel en gemakkelijk in het dragen zijn. Je kunt ze tegenwoordig moeiteloos combineren met wat voor een outfit dan ook: van jurken en rokken tot jeans en shorts, maar zelfs onder een broekpak of een avondjurk! Dat liet Jennifer Lawrence tijdens het Cannes Festival van afgelopen zomer zien. De actrice vertoonde zich op de rode loper in een rode avondjurk van Dior met daaronder zwarte teenslippers. ‘Mijn schoenen waren een maat te groot,’ vertelde ze. Het was niet haar bedoeling geweest om een politiek statement te maken… Ondertussen brak ze wel een lans voor de comeback van de teenslipper en dan wel als ‘high fashion’.

