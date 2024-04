Experimenteer met een fake bob kapsel. Heb je lang haar dan is deze haartruc binnen handbereik. Verander (tijdelijk) van look!

Met deze haartruc fake je een modern bob kapsel. Foto Charlotte Mesman

Bob kapsels zijn al jarenlang een enorme kapseltrend en dat is ook zo voor lente 2024. Maar niet iedereen heeft zin of het lef om de schaar in lange lokken te zetten. Wil je toch een bob kapsel dan is er nog altijd deze haartruc: draag je haar in je kraag en fake een bob.

Haartruc voor fake bob kapsel

Met deze haartruc fake je een modern bob kapsel. Op deze foto Mary Leest. Foto Charlotte Mesman

Het is een oude truc maar hij werkt nog steeds. De it-girls die tijdens de modeweken elke show weer met een nieuwe look op de proppen moeten komen, passen hem maar al te graag toe.

Zo doe je dat

Er is niet veel voor nodig. Je past je gebruikelijke haarstyling toe. Dat kan steil haar zijn, maar je kunt ook voor krul of slag kiezen. Vervolgens kies je een kledingstuk dat van achteren hoog gesloten is. Dat kan een jurk zijn, maar ook een coltrui of een blazer. Eigenlijk is kledingstuk geschikt zolang het maar geen lage rug heeft. De eerdergenoemde coltrui is zo mogelijk nog idealer omdat die hoog en elastisch is en je haar goed bijeenhoudt. Want daar gaat het om.

Met deze haartruc fake je een modern bob kapsel. Op deze foto Helena Bordon. Foto Charlotte Mesman

De beste manier om je haar mooi in je kleding te krijgen, is om het kledingstuk OVER je haar aan te trekken. En dus niet andersom want het is bijna ondoenlijk om je haar netjes in je kleding te ‘proppen’. Heb je het kledingstuk eenmaal over je haar aangetrokken, dan kun je altijd nog voorzichtig het haar er een beetje uittrekken, zodat je fake bob kapsel leuk opbolt.

Met deze haartruc fake je een modern bob kapsel. Op deze foto Nadia Lee Cohen. Foto Charlotte Mesman

Zoals je op onze streetstyle foto’s ziet, kun je met deze haartruc alle kanten op. It-girl Mary Leest koos voor een krullende bob met een paar losse lokken die speels over haar gezicht vallen. Influencer Helena Bordon ging voor een steil geföhnd coupeje en droeg haar lange lokken in haar spijkerblazer. Nadia Lee Cohen stopte haar rode lokken in de opstaande col van een rode jurk.

Zo’n fake bob kapsel kun je eigenlijk overal en altijd dragen. Het is een leuke haardracht voor bij een casual look maar het kan ook heel stijlvol en chic zijn bij een avondjurk.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

