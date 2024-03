Ken jij de allernieuwste brillen trend voor 2024? De Bayonetta bril. Foto Charlotte Mesman

Weg met oversized brillen, weg zelfs met klassieke zonnebrillen. Al hoewel, dat is ook weer niet helemaal waar want klassieke of vintage brillen zullen we altijd blijven zien. Maar wil je trendy en up-to-date zijn, dan kom je op de proppen met een Bayonetta bril. Het is dé brillen trend voor 2024.

De Bayonetta bril

De bril dankt zijn naam aan het gelijknamige personage uit de populaire videogameserie Bayonetta, een heks die van gedaante kan veranderen en die steevast een bril met een strak, dun en langgerekt montuur draagt. Het zijn dit soort monturen die op dit moment de show stelen.

10 Modetrends voor voorjaar 2024 van de Paris Fashion Week. Foto Charlotte Mesman

Overigens hebben we het hier, zoals wel vaker, over een comeback want deze brillen waren begin deze eeuw al in de mode. Toen was het vooral de gedenkwaardige cameo van Gisele Bündchen in de iconische film The Devil Wears Prada (2006) waarin het topmodel een paar stijlvolle monturen droeg, die de bril tot trend verhief.

Feit is dat dit soort brillen op dit moment weer helemaal hot zijn, mede dankzij Miu Miu – hét modemerk van nu – die spannende interpretaties van de Bayonetta bril op de catwalk van winter 2023 2024 showde. Ook in de modecollectie voor lente zomer 2024 kwamen we talloze brillen tegen die voortborduren bij de Bayonetta bril. Tijdens de afgelopen Paris Fashion Week eind februari, begin maart zagen we de brillen dan ook volop dragen.

Miu Miu lente zomer 2024. Photo courtesy of Miu Miu

Bayonetta brillen kenmerken zich door hun dunne, langgerekte montuur en hebben transparante of gekleurde lenzen, vaak in een zachte vierkante of ovale vorm. It-girls zoals Bella Hadid, Megan Fox en Angelina Jolie zijn er al mee gespot. Vooral Bella Hadid heeft de trend versterkt en van de Bayonetta een must-have accessoire gemaakt.

Librarian core en office siren trend

De comeback van de Bayonetta bril (die toen nog niet zo heette) laat zich gemakkelijk verklaren. Ten eerste wordt de trend aangewakkerd door de aanhoudende Y2K-esthetiek en librarian core, een nerd/geek look, die de sociale media hebben veroverd. Bovendien heeft de associatie van de bril met het sexy en coole Bayonetta-personage dit accessoire een allure van empowerment en verfijning gegeven.

Ken jij de allernieuwste brillen trend voor 2024? De Bayonetta bril. Foto Charlotte Mesman

Hoewel de Bayonetta-bril aanvankelijk misschien werd gezien als een niche- of zelfs nerdy look, wordt-ie nu als trendy en cool beschouwd. De bril sluit goed aan bij de eerdergenoemde librarian core esthetiek maar ook bij de office siren trend vanwege zijn serieuze, intellectuele maar ook stiekem sensuele uitstraling. Bayonetta brillen zijn op dit moment dan ook niet uit de brillen trends voor 2024 niet weg te denken. Of je ze nu combineert met een chique kantoorlook of een meer casual, vrijetijdslook, met deze monturen maak je een stijlvol statement.

Klik hier de modetrends voor de heren op ADVERSUS