Mimosa-eieren met tonijn en kappertjes

Iets te vieren? Al was het maar de lente. Verwen jezelf en je tafelgenoten met mimosa-eieren. Met deze eieren die overigens heel eenvoudig te bereiden zijn, is het meteen feest.

Ingrediënten voor 4 personen

4 eieren

1 blikje (160 gram) tonijn in olijfolie

4 eetlepels mayonaise

1 eetlepel kappertjes

2 ansjovisfilets

rozemarijnbloemetjes uit de tuin

Bereiding

Kook de eieren een paar uur van tevoren hard en laat ze afkoelen zodat ze zich gemakkelijk laten pellen en halveren. Snijd ze met een scherp mes doormidden zodat je mooie, gehalveerde eieren krijgt. Verwijder de dooiers. Houd één dooier apart en doe de andere dooiers in een kom. Laat de tonijn uitlekken en snijd de kappertjes en ansjovisfilets fijn. Voeg de uitgelekte tonijn, de mayonaise, de kappertjes en de ansjovis toe en prak alles goed door elkaar. Schep de tonijnvulling in de eieren en verkruimel de dooier die je apart hebt gehouden erover. Wij garneerden de eieren met rozemarijnbloemetjes uit de tuin.

