Total denim looks blijven hot. Trek al je spijkergoed uit de kast en draag het! Dit zijn de coolste total denim looks voor voorjaar 2024.

De coolste total denim looks voor voorjaar 2024. Foto ADVERSUS

Total denim looks is iets dat we altijd in de mode zullen blijven zien. We zagen dit soort looks in de jaren ’70, ze kwamen terug in de jaren ’90 – misschien herinner je Britney Spears en Justin Timberlake die geheel in spijkergoed gekleed gingen – en nu doen ze alweer jaren mee.

Maar natuurlijk is de ene total denim look de andere niet. We hebben deze jaren alweer heel wat versies de revue zien passeren. Van lange spijkerrokken (nu een beetje op z’n retour) met spijkerblouse tot spijkerpakken in zoete pastelkleuren als roze, mintgroen en lichtblauw.

De coolste total jeans looks voor voorjaar 2024. Gespot bij Zimmermann. Foto ADVERSUS

Voor voorjaar 2024 gaan we op de klassieke toer. Denk aan een rechte spijkerbroek met een spijkerblazer zoals we dat bij Zimmermann zagen. Deze pakken zijn superchic dankzij de geraffineerde bruine stiksels en bruine knopen.

De coolste total denim looks voor voorjaar 2024. Gespot bij Stella mcCartney Foto Charlotte Mesman

Denk ook spijkerjacks met power shoulders en stoere spijkerbroeken, ditmaal met witte stiksels en metalen details, zoals bij Stella McCartney.

De denim kleuren zijn overwegend donker. Dit is in lijn met de quiet luxury trend die alles wat klassiek en chic is – donkerkleurige denim! – hoog in het vaandel zet.

De coolste total denim looks voor voorjaar 2024. Foto Charlotte Mesman

Soms ook zien we wat stoerdere looks met relaxede jeans en een casual spijkerblouse. In dat geval speel je voor voorjaar 2024 met übervrouwelijke accessoires. Zo’n look combineer je nu eens niet met je overigens supercoole cowboy boots maar met een puntige pump, misschien wel in een spannend kleurtje (rood!). Erover gaat een lange jas. Zoals altijd spelen we weer met contrasten.

De coolste total denim looks voor voorjaar 2024. Gespot bij Chanel. Foto ADVERSUS

Een geval apart zijn de spijkerlooks die we bij Chanel spotten. Die zijn wat lichter van kleur. In plaats van blazers of spijkerblouses zagen we ook hessen. Een accessoire dat bovendien weer helemaal terug is, is de broche. Die mag op je spijkerpak of ook – zoals we dat in de allernieuwste modecollectie van het Franse maison zagen – op een grote flaphoed dragen :-)

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw modelook voor voorjaar 2024.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS