De make-up trends voor lente zomer 2024 volgens MAC. Foto Charlotte Mesman

Als het op make-up trends aankomt, dan richten alle ogen zich op MAC Cosmetics. De make-up artiesten van MAC zijn elk seizoen backstage bij de grootste modeshows in New York, Londen, Milaan en Parijs te vinden. In een online masterclass waar wij deel van uitmaakten, deelde MAC onlangs de grootste make-up trends voor lente zomer 2024 met ons. En wij delen ze op onze beurt met jullie :-) Heet van de naald nog wel.

De make-up trends voor lente zomer 2024 volgens MAC

De make-up trends voor lente zomer 2024, is het eerste wat MAC Director of Senior Artist EMEA Live Hovik zegt, staan in het teken van contrasten. Glamour, grungy, gepolijst. Al deze moods zien we erin terug. Een andere leidraad is volgens haar: kleine details met grote impact.

Ook MAC Director of Makeup Artistry EMEA Baltasar González Pinel komt met inspirerende sleutelwoorden: kracht, vernieuwend, verfrissend. Trends hebben nu eenmaal, zegt hij, het vermogen om te verrassen. In de make-up trends wordt, zoals altijd, aangehaakt bij het verleden – de glamour grungy jaren ’90 maar ook het romanticisme van eind 19e eeuw – maar altijd weer met een vernieuwende kwinkslag, en verder is techniek een aandachtspunt.

Make-up trend 1. Limitless Nudes

De make-up trends voor lente zomer 2024 volgens MAC. Foto Charlotte Mesman

De nude look is niet nieuw, maar voor zomer 2024 gaan we deze look vanuit een nieuw perspectief benaderen. Van rauwe finishes tot bijna gebeeldhouwde matte looks tot looks met een gelamineerde glans. Daarvoor gaan we verschillende texturen gebruiken, naast elkaar, maar ook een mix van texturen. We gaan dus voor een multi-texturele aanpak. Daarmee gaan we zowel minimalistische maar ook maximale looks creëren. Zelfs de eenvoudigste nude looks zijn door deze texturen verfijnd, gepolijst.

In deze monochrome looks – in huidskleur – zijn texturen dus de ster. Of beter nog: de combinatie daarvan. Want glans finishes gaan geraffineerde matte looks tot leven brengen. Met andere woorden: we gebruiken glans naast mat. Maar ook gaan we oogschaduw of blush in neutrale tinten een extra dimensie meegeven door ze bijvoorbeeld te mengen met gloss. Je mag daarin zover gaan dat je een soort otherworldly en futuristisch effect krijgt, dat MAC wel Siren Skin noemt.

De inspiratie voor deze look is de jaren ’90. We gaan hier dus voor glans finishes op de huid die echt gezien mogen worden. Het is dus niet vettig of olieachtig, maar echt glans, en die glans gaat dan matte zones in het gezicht accentueren. Het is allemaal soft en delicaat, en niet moeilijk, verzekert Baltasar González Pinel ons. Je moet gewoon even je focus verleggen. Een paar ideeën?

Mix texturen als een bronskleurige oogschaduw met een glansproduct en breng het aan op je jukbeenderen of net boven je lippen.

Denk ook aan bronzing powder voor je jukbeenderen maar dan verzacht met een vleugje perzikglans. Perzik is overigens het nieuwe roze voor zomer 2024.

Of completeer een nude look met heel softe lippen met een glanstextuur (Lustreglass Lipsticks van MAC) in neutrale of zachtroze tinten zodat je een organisch, supersexy en kissable effect krijgt.

Kortom: deze nieuwe nude looks knipogen naar de jaren ’90 maar zijn, anders dan toen, clean en fris, de huid is realistischer, echter, organisch, en we passen we spelen met combinaties van texturen – glans en mat – en productmixen. De mood is fruitig, bloemig en delicaat. Perziktinten gaan de baby pink kleurtjes van de vorige seizoenen vervangen.

Make-up trend 2. Counter-Culture Color

De make-up trends voor lente zomer 2024 volgens MAC. Foto Charlotte Mesman

In de tweede make-up trend voor lente zomer 2024 die MAC signaleert, staan kleuren centraal. Deze trend staat dus haaks op de Limitless Nudes trend. De inspiratie voor die kleuren komt letterlijk overal vandaan. Ze haken aan aan bij alle mogelijke (sub)culturen en putten uit de kleurpaletten van ‘Ballroom’ tot ‘Bollywood’. Door al deze invloeden met elkaar te mixen krijg je een heel nieuwe en radicale manier om met kleur om te gaan. Je kunt er zowel de jaren ’90 grunge beweging alsook de glamour uit de jaren ’20 in terugzien.

Het is een trend waarin je al je creativiteit kwijt kunt en uiting kunt geven aan je eigen persoonlijkheid met sterke kleuraccenten.

Je kunt hier denken aan (zoete of zelfs lijpe) pasteltinten die over het hele ooglid tot zelfs aan de wenkbrauwen toe worden aangebracht of die bij de buitenste ooghoeken gewoon doorlopen richting de slapen en onder het oog. Je krijgt dan een soort ‘blown-out softness’.

Maar je kunt ook denken aan sterke kleuren als burgundy (bourgondisch rood) in een minimalistische jaren ’90/film noir stijl. Denk hierbij aan een fris opgemaakte realistische huid (dus niet glamour en zwaar zoals in de jaren ’90) met daarin perfect gestifte en scherp omlijnde dieprode lippen (zoals in de jaren ’90). Hierdoor krijg je een nieuw, modern effect. Een beetje gotisch, maar ook glam.

Ook kun je spelen met liner rond de ogen waarbij je de klassieke make-up regels geheel vergeet. Je kunt voor een heel zacht, vaag lijntje gaan of een sterke lijn helemaal naar je slapen doortrekken. Het zwart stopt dus niet bij je ogen. Zoals MAC het verwoordt: ‘Lines slice trough the eye – not to transform but to transfix.’

In deze make-up voor lente zomer 2024 komen we ook glans en metallics tegen waarmee we sterke en unieke looks gaan creëren. Een sleutelproduct is hier Dazzleshadow Liquid van MAC, een ultraglanzende vloeibare oogschaduw die een glitter kleur geeft. Je kunt deze oogschaduw aanbrengen waar je wilt en heel sterke en geconcentreerde maar ook zachte glanseffecten mee creëren voor een dromerige en luxueuze mood.

De make-up trends voor lente zomer 2024 volgens MAC. Foto Charlotte Mesman

Pal daartegenover staan de zwarte lippen die MAC ook onder deze trend schaart. Tegen de achtergrond van een zacht opgemaakte, minimalistische huid plaats je streng opgemaakte en scherp omlijnde zwarte lippen met daarover een heftige gloss. Je gaat hier dus voor één heel sterk detail – zwarte glossy lippen – dat er helemaal uitspringt. Hiermee creëer je weer dat otherworldly effect, een buitenaards effect dat we het komende seizoen vaker gaan tegenkomen.

Kortom: in deze trend draait alles om kleuren en zelfexpressie. Het is ‘op maat gemaakte’ make-up waarmee jij bent wie je zijn wilt. Je kunt de kleuren op een zachte, dromerige maar vernieuwende manier aanbrengen, je kunt met liners rond je ogen spelen maar je kunt ook gaan voor een enkel, sterk kleuraccent waarmee je een diva look creëert.

Make-up trend 3. Vintage Decadence

De make-up trends voor lente zomer 2024 volgens MAC. Foto Charlotte Mesman

De derde make-up trend voor lente zomer 2024 is decadent en (onder meer) geïnspireerd door het romanticisme van de late 19e en vroege 20ste eeuw, het Victoriaanse tijdsperk. Het is een mix van kracht en zachtheid. Deze trend staat haaks op het minimalisme dat we in de andere trends tegenkomen. Er zit een soort hedonistisch rebels smaakje aan. Het is een welkome afwisseling, een opnieuw geformuleerde vrouwelijkheid die fragiel maar ook fataal kan zijn. Deze trend laat zien hoe zachte details ook kracht kunnen uitdrukken en hoe een vleugje romantiek ook koket kan zijn.

Ook in deze trend lopen de moods weer enorm uiteen. Van eigentijdse romantiek met rozetinten en aparte plaatsingen tot sterke rode lippen, minder speels dan voorheen, tot invloeden uit de French Cinema die een sexy jaren ’60 vibe toevoegen (think Brigitte Bardot). Ook metallics komen in deze trend voor en ook hier zien we aparte plaatsingen, zoals een penseelstreek metallic over de wenkbrauwen of over ooglid én wenkbrauwen.

De make-up trends voor lente zomer 2024 volgens MAC. Foto Charlotte Mesman

Een paar ideeën om met deze look te spelen:

1. Maak je ogen op met Dazzleshadow Liquid van MAC in zilver metallic, breng een roze blush rond je buitenste ooghoeken en heel hoog op je jukbeenderen aan en stift je lippen romantisch roze. Door de blush dicht bij je ogen te plaatsen, verandert de mood die zacht is maar ook modern dankzij de zilverkleurige oogleden (die je kunt afmaken met eyeliner en mascara).

2. Je kunt ook voor één romantisch detail kiezen zoals een mooi gestifte rozerode mond. Anders dan de diva feeling uit de tweede make-up trend, ga je hier voor een zachte, romantische mood. Omlijn je lippen eerst met een rozerood lippotlood (Cherry van MAC) en vul je lippen dan in met een crèmeachtige rozerode lippenstift. Ga voor een zacht, ietwat rubbed-in effect. Je lippen zijn dus niet mat maar licht glanzend, heel organisch en realistisch.

In de komende tijd zullen we de aparte make-up trends verder voor je uitwerken met meer fotomateriaal. Neemt niet weg dat je alvast met deze trends aan de slag kunt gaan. Zilver metallics bijvoorbeeld zijn wél heel erg van deze tijd.

