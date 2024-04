Vlechten zullen nooit uit de haarmode verdwijnen. We zien ze dan ook weer in de haartrends 2024 terug. Maar wel anders.

Haartrends 2024: vlechtkapsels maar dan anders. Paola Locatelli. Foto Charlotte Mesman

Vlechtkapsels zijn klassiekers. Met een vlechten kom je altijd goed weg, wat voor een kapsel je ook kiest. Want vlechten zijn, net zoals mode- en beautytrends in het algemeen, aan trends onderhevig. De vlechtkapsels in de haartrends 2024 laten een heel ander beeld zien dan de afgelopen jaren.

Haartrends 2024: vlechtkapsels maar dan anders. Marie Gaguech. Foto Charlotte Mesman

Vlechten à la Wednesday

Laten we eerst even terugblikken naar de afgelopen seizoenen. Een vlechttrend die explosief was, is het Wednesday Addams kapsel uit de film ‘Wednesday’. Dat bestond uit twee lange, lage en ravenzwarte vlechten, vaak in combinatie met een pony. Deze trend laaide hoog op maar doofde ook snel weer uit.

Superlange (nep)vlechten

Een andere trend was de maxivlecht. Deze vlechten waren vaak fake en reikten tot zelfs over de knieën. We zagen ze vooral in de streetstyle mode bij de Fashion Weeks. Ook nu en toe zien we zo’n vlecht nog af en toe in het modebeeld opduiken.

Tendrils

Een derde haartrend die we recentelijk hebben gezien, is: tendrils, ofwel een paar kleine microvlechtjes rond je gezicht. Met deze vlechtjes creëer je een soort hippie look.

De vlechtkapsels van nu

Haartrends 2024: vlechtkapsels maar dan anders. Marie Gaguech. Foto Charlotte Mesman

Al deze vlechten mogen nog steeds, want individualiteit en persoonlijke smaak zijn nog altijd dé leidraad in de mode. Maar het is wel grappig om te zien hoe deze vlechtkapsels van de afgelopen jaren in de haartrends 2024 in een vernieuwende versie terugkomen.

Haartrends 2024: vlechten maar dan anders. Paola Locatelli. Foto Charlotte Mesman

Zie zien we nog steeds microvlechten rond het gezicht maar influencers als Marie Gaguech en Paola Locatelli combineren ze dit seizoen met bewerkelijke vlechtkapsels. Marie ging voor een vlechtconstructie hoog op het hoofd terwijl Paola voor twee opgerolde vlechten aan weerszijden van het hoofd ging.

Dikke visgraatvlecht

Haartrends 2024: vlechtkapsels maar dan anders. Foto Charlotte Mesman

Een heel opvallend vlechtkapsel spotten we bij Miu Miu. Daar zagen we een superdikke en lange visgraatvlecht aan de zijkant van het hoofd zodat-ie naar voren kan worden gedragen. Het ziet eruit als een fake vlecht (wel zo makkelijk). Met zo’n haaraccessoire kun je interessante en vernieuwende hair looks creëren.

Klik hier voor de haartrends voor de heren op ADVERSUS