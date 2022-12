Wednesday Addams is het stijlicoon van nu. Alles over haar kledingstijl, haar en make-up. Een complete Wednesday Addams stijlgids.

Jenna Ortega, Wednesday Addams in de Netflix serie Wednesday

Je hebt vast gehoord van de Netflix-serie Wednesday. Misschien heb je de serie al gezien (wij wél, een aanrader, zeker voor fashion addicts). De zestienjarige dochter van de overbekende Addams Family is – zo valt in het persbericht te lezen – ‘slim, sarcastisch en een beetje dood vanbinnen’. Maar ze is ook: cool, intrigerend én inmiddels een stijlicoon. Dus mode fans opgelet: van Wednesday kun je spannende mode ideeën en stijl tips opsteken. Wij stelden een complete Wednesday Addams stijlgids voor je samen.

Jenna Ortega als Wednesday Addams

Wednesday Addams wordt in deze serie, gemaakt door de beroemde regisseur Tim Burton, gespeeld door de twintigjarige Jenna Ortega, en dat doet ze voortreffelijk. Met haar lange zwarte vlechten en haar sprekende donkere ogen die ze nooit maar dan ooit nooit neerslaat (ze lijkt in de hele serie niet één keer met haar ogen te knippen) neemt ze de kijkers voor zich in.

Wednesday trending op de social media

Op de social media is Wednesday enorm trending. Haar vlechten, haar pony, haar kledingstijl, haar make-up. De jongere generaties kunnen er niet genoeg van krijgen en kopiëren haar look ongegeneerd. Die look laat zich overigens omschrijven als ‘gotisch’ of ‘dark’ met een retro en/of preppy twist.

De kledingstijl van Wednesday Addams

De kledingstijl van Wednesday Addams is – net zoals haar kamerhelft op de Nevermore Academy – zwart, of zwart met wit. Meer kleurvariatie zit er niet in. De legendarische kostuum ontwerper Colleen Atwood heeft hier een rigoureuze keuze gemaakt. Verder heeft ze zich, aldus Atwood, vooral laten inspireren door de actuele streetstyle, door real life jongeren, door haar kleindochter, en de modetrends van het moment.

Dus kies uit je eigen garderobe vooral zwarte en witte kledingstukken en je bent al een heel eind op weg naar een Wednesday look.

Kostschooluniform

Streetstyle mode bij Thom Browne zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

In de serie is Wednesday het merendeel van de tijd in haar kostschooluniform te zien. Dat bestaat uit een gestreepte blazer met schoolembleem en bijpassende kuitlange rok met een witte blouse met stijf kraagje, een wollen spencer, een dasje. Waar de uniformen van de andere, eveneens bepaald niet engelachtige scholieren van Nevermore een kobaltblauwe met zwarte streep laten zien, komt dat van Wednesday in het zwart met grijs. Deze strepen doen denken aan Beetlejuice, een andere Tim Burton klassieker.

Wednesday’s Rave’N Dance jurk

Als Wednesday onverwacht toch besluit om naar de Rave’N Dance te gaan – maar om heel andere redenen dan de andere meisjes – is de jurk die ze zal dragen, haar laatste probleem. Ondanks haar onverschilligheid – ze ziet toevallig een jurk in een etalage van een vintage shop die helemaal bij haar duistere stijl past – steelt ze de show. Deze dance scene is inmiddels cult op internet.

Zwarte jurk van Dior voor winter 2022 2023. Photo courtesy of Dior

Ze verschijnt ten tonele in een zwarte, lange tule jurk met een bewerkelijk lijfje met roesjes en stroken, een zwarte ceintuur in de taille en een uitwaaierende rok die wederom uit veel lagen is opgebouwd. Naar deze jurk hoef je niet op zoek te gaan. Het is een – wat lijkt uniek – exemplaar van Alaia uit de collectie van herfst 2021 die Atwood, zo gaat het verhaal, ergens in Londen opduikelde. Maar je kunt je natuurlijk voor jouw bal of gala wel door deze jurk laten inspireren. In de mode voor winter 2022 2023 zijn lange, zwarte jurken met een duistere twist volop te vinden! Zie bijvoorbeeld de creatie van Dior hierboven.

Wednesday’s casual looks

Wednesday mag dan de laatste zien die ook maar iets om mode geeft, ze ziet er wel altijd als door een ringetje te halen uit. Ook casual looks, in het zwart met wit natuurlijk, zijn modern en grafisch.

Zwart met witte truien

Streetstyle mode bij Tod’s zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

Zo draagt Wednesday graag zwart met witte truien die ze met een (zwart) coltruitje of een witte blouse combineert, en veelal op een rechte zwarte broek draagt. Dit zijn combinaties die je zelf gemakkelijk kunt leggen.

Zo is onze duistere Nevermore-leerling te zien in een gebreide spencer met afhangende schouders en grote zwart met witte blokken van Zara met daaronder een zwart coltruitje.

Op de familiedag ontvangt Wednesday moeder Morticia, vader Gomez en broer Pugsley in een zwarte broek, een witte blouse met gesteven kraag, een zwart-met-wit geblokte trui – met kleinere blokken dan die van de spencer – en een zwarte crop blazer. De spencer en trui hebben allebei een V-hals zodat het coltruitje of de blouse eronder goed uitkomen.

Creatie op de catwalk van Dior winter 2022 2023. Photo courtesy of Dior

Het zwart-met-wit gestreepte katoenen vestje – horizontale strepen – is wat lieflijker dan we van Wednesday gewend zijn. Het vestje is in dit geval van Miu Miu.

En als Wednesday achter haar typemachine aan haar boek aan het schrijven is, zien we haar in een casual zwarte hoodie met daaronder een T-shirt met horizontale zwart met witte strepen.

De sleutel in al deze look is, aldus Atwood, een soort ‘Rubik’s Cube of black and white’, een clou die we ook in de serie meekrijgen want op Wednesday’s schrijftafel zien we steeds de cube in zwart, wit en grijstinten. Got it?

Leren jack

Eén van de coolste items waarmee Wednesday op de proppen komt, is een kort, klein zwartleren jack – Aubree Leather Jacket van LK Bennett – dat ze over een blouse met een klein zwart-wit tafelkleedruitje draagt.

Zwart jurkje met witte stip

Voor een instant Wednesday look kun je ook kiezen voor een zwartfluwelen jurkje met een witte stip, een wit kraagje en witte manchetten. Of simpelweg voor een zwart jurkje met een witte pelgrim- of prairiekraag (van die kragen met stijve, grote punters). Dit zijn hot items die inmiddels is meerdere modecollecties te vinden zijn.

Lange jassen en trench coats

Verder zien we Wednesday verschillende malen met lange zwarte jassen en trench coats in de serie voorbijkomen. De jassen hebben altijd een retro twist met strenge kraag. Wil je je look met zo’n exemplaren afmaken, kijk dan eens bij de vintage shop.

Wednesday’s schoenen en zwarte kousen

Schoenentrends 2022. Zo draag je platte schoenen (met stijl). Foto: Charlotte Mesman

Voor een Wednesday look ga je vooral voor grote, chunky schoenen die je met zwarte kousen met witte strepen draagt. Zo zien we Wednesday vaak op zwarte, chunky mocassins à la Prada, maar ook op zwarte sneakers met hoge witte plateauzolen. In de serie waren dat Slider Sneakers van Naked Wolfe maar dan in een aangepaste versie. Ook stoere zwarte veterschoenen in Dr Martens stijl doen het goed bij deze look.

Het kapsel van Wednesday Addams

De haarstijl van Wednesday Addams: twee ravenzwarte vlechten en een lange pony

Eén van de vragen die wij hair stylisten graag stellen, is welke personages of bekendheden op dit moment hun stempel drukken op de haartrends. We krijgen steeds vaker Wednesday Addams te horen. Hair influencer Randy van Rijsbergen bijvoorbeeld merkt dat er in zijn salon veel vraag is naar Wednesday’s haarpony. Dit is overigens een interessante pony, vertelt hij, want de pony is tussen de wenkbrauwen korter en wordt naar de slapen toe langer. Die pony laat zich daarom heel gemakkelijk dragen en is in lijn met lange curtain bang die op dit moment hot is.

Kenmerkend voor Wednesday zijn verder de twee lange lage ravenzwarte vlechten die ze over haar schouders naar voren draagt. Zo ongeveer in de hele serie is ze met deze haardracht te zien. Overigens is dit niets nieuws want ook in eerdere films, sitcoms en in de oorspronkelijke cartoon was dit haar signatuur kapsel.

Jenna Ortega

Alleen tijdens het gala, de Rave’N Dance, zagen we Wednesday met een ander kapsel: een voor haar doen ongewoon zwoel opsteekkapsel waarbij de pony en langere zijlokken speels haar gezicht omlijsten. Dit is dan ook meteen het populairste party kapsel voor 2023.

Wednesday’s make-up

Opvallend is Wednesday’s bleke tint. De visagisten van de productie hebben Jenna Ortega’s teint hier flink wat lichter gemaakt en haar sproetjes goed weggewerkt. Je zou, als je wilt, kunnen experimenteren met een foundation die net wat lichter is dan je eigen huidskleur. Laat verder rouge en contouring achterwege.

Zwarte nagellak is een must. Foto Charlotte Mesman

Verder is Wednesday’s make-up heel natuurlijk. De ogen zijn ietwat met zwart aangezet voor een sprekende blik en de wimpers zijn mooi opgemaakt en gekruld met veel wimperverlengende mascara (en dan nu vooral niet met je ogen knipperen). Ook de mond is natuurlijk opgemaakt met een roodachtige tint die heel dichtbij de eigen kleur blijft. Een must is verder: zwarte nagellak. Daar kun je in deze look niet omheen!

De mode op de catwalks en streetstyle voor 2023

Streetstyle mode bij Thom Browne zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

Op de catwalks voor herfst winter 2022 2023 kwamen we al opvallend veel looks in Wednesday Addams stijl tegen. Denk bijvoorbeeld aan de schooluniformen van Thom Browne, altijd al een stokpaardje van deze ontwerper, en de strenge zwarte jurken van Dior. Hetzelfde geldt voor de streetstyle looks die wij tijdens de Fashion Weeks tegenkwamen. Het is hier een beetje een kip-en-ei vraag: wie was het eerst? We denken dat het om invloeden over en weer gaat. Atwood heeft aangehaakt bij de huidige modetrends en streetstylers en TikTokkers doen er op hun beurt een Addams sausje overheen.

Nu jij!

Klik hier voor modetrends voor de heren