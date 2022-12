De party kapsels voor de Feesten 2022 volgens Randy van Rijsbergen

Randy van Rijsbergen is één van de meest toonaangevende hair stylisten van Nederland. Vanaf 5 januari 2023 is hij te vinden in zijn eigen privé salon aan de Bilderdijkstraat 77 in Amsterdam. Wij interviewden Randy en vroegen hem, met de Kerst en Oud-en-Nieuw in zicht, hoe hij de party kapsels voor de Feesten 2022 ziet.

De belangrijkste haartrends van nu: lang haar en curtain bangs

Als uitgangspunt voor de party kapsels voor de Feesten 2022 neemt Randy – vanzelfsprekend – de haartrends van het moment. ‘De meest gewilde haarstijl is momenteel haar dat ongeveer vijftien centimeter over de schouders valt, dus lang haar dat van achteren mooi in een ronding is geknipt. Het haar moet ook mooi rond geföhnd zijn. Het is allemaal wat meer classy.’

‘En verder zien we veel curtain bangs. Die kun je precies framen waar je jukbeenderen zitten,’ vertelt Randy. ‘Je krijgt dan dus allemaal framing rond je gezicht, waardoor je heel snel volume kunt creëren. Doe je je haar vast in een updo, dan heb je dus die curtain bangs die los vallen en een paar plukjes rond je gezicht.’

Op deze foto Jenna Ortega, Wednesday Addams in de Netflix serie Wednesday

‘Een andere pony die momenteel hot is, is die van Wednesday Addams, uit de Netflix serie Wednesday. Haar fringe is mega on-trend. Het mooie aan die pony is, dat-ie tussen je wenkbrauwen wat korter is en naar je wenkbrauwen toe ronder wordt, waardoor die je gezicht heel mooi omlijst.’

Party kapsels voor de Feesten 2022

De party kapsels voor de Feesten 2022 volgens Randy van Rijsbergen

‘Als je een mooi classy kapsel hebt, van die lange haren met curtain of Wednesday bangs, dan heb je alleen een haar accessoire nodig. Ik denk daarbij aan een Audrey Hepburn tiara, een gedetailleerd tiaraatje. Zo’n haar accessoire staat fantastisch als je je haar in een updo hebt, met natuurlijk allerlei plukjes langs je gezicht. Als je daar een mini tiara op zet, dan ziet dat er hartstikke mooi uit.’

Met dank aan Randy van Rijsbergen, @randyvanrijsbergen