In de winter heeft je haar extra verzorging nodig. Check onze haarverzorgingstip en lees meer over de grootste hair care trend voor 2023.

10 Haarverzorgingstips voor de winter (plus de grootste hair care trend voor 2023)

Heeft jouw haar van de winter te lijden? Is het statisch? Hangt het er droog en futloos bij? De winterkou is een aanslag op je haar. Tijd om in actie te komen en je haar extra te pamperen. We hebben 10 haarverzorgingstips voor de winter voor je. Maar ook de grootste hair care trend voor 2023.

Dit is de grootste haarverzorgingstrend voor 2023: skinification

De grootste haarverzorgingstrend voor 2023, volgens het Pinterest Trend Report voor 2023, is ‘crowncare’. Hiermee gaan we letterlijk ‘back to the roots’. De focus in de haarverzorgingstrend ligt op de hoofdhuid en de kruin van je hoofd. ‘Scalp treatment’ en ‘clean scalp’ zijn sleutelwoorden. Je haarverzorging begint dus bij je hoofdhuid. Daarom wordt deze trend ook wel ‘skinification’ genoemd.

Wat houdt de skinification haartrend voor 2023 in?

Wat betekent ‘meer aandacht voor je hoofdhuid’ in de praktijk? Wat kunnen we doen om onze hoofdhuid die tenslotte de basis van ons haar is, gezond te houden. We hebben een paar praktische tips voor je:

1. Een advies van de AAD, American Academy of Dermatology, een autoriteit op het gebied van haarverzorging is om je shampoo vooral op je hoofdhuid te gebruiken. Op die manier reinig je je hoofdhuid. Concentreer je dus op je hoofdhuid en haarwortels. Tijdens het uitspoelen van de shampoo neem je de haarlengte mee. Je conditioner daarentegen concentreer je op je haarlengte.

2. Tegenwoordig bestaat er ook zoiets als ‘hoofdhuid scrub’. Het is een extra waar je je hoofdhuid met regelmaat op kunt trakteren.

3. Masseer je hoofdhuid tijdens het wassen om de microcirculatie te stimuleren. Pas op: doe dit niet met je nagels maar met je vingertoppen.

4. Heb je wel eens van double cleansing gehoord? Dit principe wordt vandaag de dag zelfs op de hoofdhuid losgelaten! Klik hier om er meer over te lezen.

4. Bescherm je hoofdhuid, net zoals de rest van je haar, tegen de winterkou. Draag bij vrieskou een muts (zie ook punt 2 hieronder).

10 Haarverzorgingstips voor je haar in de winter

1. Ga niet met nat of vochtig haar naar buiten.

In de zomer is het advies: laat je haar aan de lucht opdrogen. In de winter geldt: ga niet naar buiten voordat je haar compleet droog is. Niet omdat je dan kou vat – er zou maar weinig wetenschappelijk onderzoek zijn die deze volkswijsheid bevestigt –, maar wel omdat je haar letterlijk kan bevriezen. Op zich is nat haar al heel kwetsbaar. Ga je ermee de vrieskou in dan kan het water in de haarschacht kan bevriezen. Het volume van de haarschachten zet uit en de haarschubben openen zich waardoor het haar sneller uitdroogt. Bovendien wordt harder, stijver, waardoor het gemakkelijk afbreekt.

Heb je niet de tijd om je haar te drogen, was het dan ’s avonds.

2. Draag een muts met een satijnen of zijden voering.

Je zult vast gemerkt hebben dat wollen en katoenen mutsen en petten wrijving met je haar veroorzaken. Niet alleen maakt dat je haar piekerig, het is ook slecht voor je haar. Draag daarom bij voorkeur een muts met een satijnen of zijden voering.

3. Draag zijden sjaals.

Hetzelfde geldt voor je sjaal. Je hebt vast gemerkt hoe gemakkelijk je van wollen sjaals klitten krijgt. Ga daarom voor sjaals die zo min mogelijk wrijving geven of breng al je haar samen onder je hoofddeksel met gladde voering.

4. Gebruik altijd een heat protector.

Gebruik de föhn en steiltang zo min mogelijk, en gebruik ze in ieder geval alleen op haar dat je met een heat protector beschermd hebt.

5. Pamper je haar met een voedende haarolie.

In de winter droogt je haar snel uit. Pamper het daarom met een haarolie. Je kunt bijvoorbeeld ’s nachts voeden met haarmasker op basis van olie dat je de volgende dag uitspoelt. Teveel werk? Kijk dan eens bij de voedende nacht serums die tijdens de nachtrust intrekken en niet hoeven worden uitgewassen. Of gebruik een droge olie. Dit zorgt voor extra bescherming van je haar als je de winterkou ingaat.

6. Ga statisch haar en pluis tegen met een leave-in conditioner.

Op zich is statisch haar al een teken aan de wand, want hoe droger je haar, hoe sneller het statisch zal zijn. Ga statisch haar en pluis tegen met een leave-in conditioner of een haarolie. Blijft je haar onhandelbaar, haal er dan een antistatisch doekje over.

7. Controleer het vochtpeil in huis.

Droge en warme lucht is bijna net zo erg voor je haar als vrieskou. Is de lucht binnenshuis erg droog, dan zou je kunnen overwegen om een luchtbevochtiger aan te schaffen. Maar je kunt natuurlijk ook de verwarming wat lager zetten (dat heb je vast al gedaan) en regelmatig luchten.

8. Spoel je haar niet te heet uit.

In de winter hebben we sneller de neiging om ons haar met warm of zelfs heet water uit te spoelen. Wees daarop bedacht en ga bij voorkeur voor lauwwarm water.

9. Verzorg je haar regelmatig met een haarmasker.

Iedereen kent de haarroutine van shampoo en conditioner. Volgens de meeste haarexperts is dit echter niet voldoende en zou je daarnaast één keer per week je haar ook met een haarmasker moeten verzorgen. Zo’n masker helpt je haar mooi, glanzend en gezond de winter door.

10. Was je haar niet te vaak.

Hoe vaak je je haar moet wassen, blijft nog steeds een punt van discussie, maar veel experts zijn van mening dat je je haar niet al te vaak moet wassen. Dit is in de winter, als we niet transpireren als in de zomer, gemakkelijker in de praktijk te brengen. Een vuistregel is: vet haar was je vaker dan droog haar. Ook handig om te weten: naarmate je ouder wordt, hoef je je haar minder vaak te wassen omdat het in de loop van de jaren droger wordt.

