Wist jij dat we ook onze hoofdhuid tegenwoordig double cleansen?

Iedereen kent tegenwoordig wel het principe van ‘double cleansing’, dat beautyritueel uit Zuid-Korea waarbij je je huid eerst met een reinigingsproduct op basis van olie schoonmaakt en het vuil vervolgens nog eens grondig verwijdert met een schuimende cleanser. Je reinigt je huid dus tweemaal, vandaar de benaming ‘double cleansing’.

Deze beautyroutine maakt gebruik van het scheikundige principe dat ‘soort soort oplost’. Met een olieachtige cleanser verwijder je, aldus de experts en beauty freaks, de ‘slechte’ oliën uit je poriën en van je huidoppervlak. Pas na het gebruik van de olie was je je huid met een klassieke, schuimende cleanser.

Zuid-Koreaanse vrouwen zweren bij dit ritueel en laten het ook op hun hoofdhuid los. Want net zoals je gezichtshuid kunnen zich ook op je hoofdhuid vuildeeltjes ophopen. Denk hier aan luchtvervuiling, stof, transpiratievocht en ook restjes haarstylingsproducten. Het idee om je hoofdhuid niet één keer maar tweemaal te reinigen volgens het ‘double cleansing’ principe is dus zo slecht nog niet.

Je begint ook in dit geval met een product op oliebasis. In de wandelinggangen worden die ook wel aangeduid als ‘pre wash oil’. De olie in dit soort producten lost het vuil en ‘slechte’ oliën op je hoofdhuid op en vervolgens was je ze weg met een klassieke shampoo.

Zo’n eerste stap kan nuttig zijn, enerzijds omdat we steeds vaker milde shampoos (zonder SLS en SLES) gebruiken waardoor de hoofdhuid minder grondig gereinigd wordt, anderzijds omdat olie een weldaad voor je hoofdhuid is en beschermt tegen je shampoo die in de regel agressiever is.

Het principe is dus hetzelfde als bij double cleansing van je gezichtshuid: eerst oplossen met olie en dan reinigen en wegspoelen met, in dit geval, shampoo. In de kapsalon in Zuidoost-Azië is dit overigens aan de orde van de dag. Je haar en hoofdhuid zullen bij de kapper veelal twee keer gewassen worden.

Dat het belangrijk is om je hoofdhuid goed schoon te houden, zal iedereen begrijpen. Een schone hoofdhuid is de perfecte omgeving voor je haar om in te groeien. Door je hoofdhuid goed schoon te houden, voorkom je ontstekingen en irritaties en houd je je huid gezond. De oliën houden je hoofdhuid bovendien gehydrateerd. Zo’n pre-wash kan daarom heel goed helpen in geval van een droge, schilferige hoofdhuid. Maar ook in geval van een vette hoofdhuid kun je je eraan wagen want het ‘soort los soort op’.

Bovendien wordt er wel gezegd dat het regelmatig behandelen van je hoofdhuid met olie je haargroei kan bevorderen. In (wederom) Azië is het dan ook een eeuwenoude traditie om hoofdhuid en haar dik in de olie te zetten.

Allemaal redenen dus om je hoofdhuid en haar, net zoals je huid, te double cleansen. Vind je het teveel werk dan zou je ervoor kunnen kiezen om deze methode bijvoorbeeld één keer per week toe te passen.

Een andere methode die tegenwoordig ook wordt gebruikt om de opbouw van vuil en oliën op de hoofdhuid tegen te gaan, is je hoofdhuid scrubben. In deze producten kom je steeds vaker werkzame stofjes als salicylzuur en glycolzuur, bekend van de skin care, tegen.

Kortom, er is dus steeds meer aandacht voor de gezondheid van de hoofdhuid. En er zijn steeds meer methodes om daaraan te werken. Want nog altijd geldt: hoe gezonder je hoofdhuid, hoe mooier je haar.